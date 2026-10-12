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Parravicini (Assolombarda): “”Ia e riduzione costi energetici per rilanciare crescita imprese””

Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla12 Ottobre 2026
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“Abbiamo una chance in più, questa volta, che si chiama intelligenza artificiale. Se saremo in grado di introdurla nelle fabbriche, nei processi produttivi e nella robotica, soprattutto nelle piccole e medie imprese, potrà dare una spinta importante alla crescita”. È quanto sottolinea Mario Matteo Parravicini, presidente della sede di Assolombarda di Monza e Brianza, intervistato dalla vicedirettrice di Adnkronos Jole Saggese durante la diretta realizzata in occasione dell’Assemblea generale di Assolombarda.

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