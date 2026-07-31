Lino Banfi: “Don Mazzi tra i pochi a pensare ancora agli altri”. Al Bano: “Un uomo in odore di santità”

(Adnkronos) – “Era una persona stupenda, ha aiutato molta gente, soprattutto i ragazzi in difficoltà. Don Mazzi è stato uno dei pochi – qualcuno in Italia c’è ancora – che pensano prima agli altri, all’altruismo, e poi a sé stessi, all’egoismo. Ma per loro l’altruismo conta di più. Speriamo che le persone possano ricordarli prendendo esempio”. Lo dice all’Adnkronos Lino Banfi, ricordando don Antonio Mazzi morto oggi, venerdì 31 luglio, all’età di 96 anni.

Il fondatore di Exodus è stato ricordato anche da Al Bano, che ha parlato così all’Adnkronos: “Ho conosciuto bene don Mazzi. La sua era una famiglia di veri cristiani, erano tre fratelli e tutti e tre sono diventati preti: hanno fatto sempre cose alla grande. A me è sempre piaciuto ciò che don Mazzi ha fatto, è stato un uomo in odore di santità, se mi è concesso. Ha dato la sua vita agli altri, ai disperati, a coloro che avevano bisogno di umanità e lui la donava. L’ultima volta che l’ho sentito è stato per il suo compleanno e l’ho trovato bene, in forma, gasato come sempre. Era il solito don Mazzi”.

Per oltre quarant’anni la sede di Exodus al Parco Lambro di Milano è stata il punto di riferimento del lavoro di don Antonio Mazzi, il luogo dove migliaia di giovani e famiglie hanno trovato ascolto e sostegno. In quegli spazi, diventati il simbolo della sua battaglia educativa contro la marginalità e la droga, il sacerdote ha costruito una delle esperienze sociali più significative d’Italia. È qui che don Mazzi si è spento all’età di 96 anni, circondato dalle persone che negli anni hanno condiviso il suo cammino.

Il suo nome è diventato nazionale negli anni Ottanta, quando l’emergenza della tossicodipendenza attraversava le città italiane e don Mazzi scelse di affrontarla non con la distanza dell’osservatore, ma con il metodo della presenza quotidiana. Da quella scelta nacque Exodus, un progetto che negli anni si è trasformato in una rete di comunità, cooperative e iniziative educative diffuse sul territorio italiano e all’estero.

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