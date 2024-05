Libri al Museo, giovedì 9 maggio al Museo di Roma in programma la presentazione dei primi tre volumi della collana Geografie artistiche

Nuovo appuntamento in arrivo per la rassegna Libri al Museo, l’iniziativa promossa da Roma Capitale, Sovrintendenza Capitolina ai Beni Culturali che ospita in varie sedi museali la presentazione di pubblicazioni dedicate alla storia dell’arte, alla museologia e ai beni culturali. Giovedì 9 maggio alle ore 17.00, nella Sala Tenerani del Museo di Roma a Palazzo Braschi (Piazza di San Pantaleo, 10), si terrà la presentazione dei primi tre volumi della collana Geografie artistiche (Silvana Editoriale, 2023), curati da Giovanna Capitelli, Stefano Cracolici e Carla Mazzarelli. Questi i titoli dei tre volumi che verranno presentati: La famiglia nella pittura italiana dell’Ottocento. Ritratto di gruppo e scena di genere di Ilenia Falbo; De la madera al mármol. Arte religioso en Chile, siglos XVIII y XIX di Fernando Guzmán; La fucina di Andrea Cefaly (1827-1907). Un crocevia di artisti tra Napoli, Firenze e Parigi di Maria Saveria Ruga.

Nel corso dell’incontro interverranno Ilaria Miarelli Mariani (Direttrice della Direzione Musei Civici della Sovrintendenza Capitolina ai Beni Culturali), Amaya Alzaga Ruiz (Uned, Madrid), Matteo Lafranconi (Scuderie del Quirinale) e Roberto Rusconi (già Università Roma Tre). Saranno presenti gli autori e i curatori.

L’ingresso è libero fino ad esaurimento posti. Servizi museali di Zètema Progetto Cultura.