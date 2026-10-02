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Liam Gallagher difende il Manchester City: “Gli altri corrotti, noi pronti a morire sulla croce come Gesù”

Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla2 Ottobre 2026
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(Adnkronos) –
Liam Gallagher torna a difendere il Manchester City, dopo il ricorso del club inglese contro il parere della Commissione indipendente che ha giudicato gli inglesi colpevoli di oltre 100 violazioni delle norme finanziarie e il comunicato diramato oggi, venerdì 2 ottobre, dalla FA. Lo storico tifoso dei Citizens, voce degli Oasis, ha affidato il suo pensiero ai social: “Tutto questo odio rivolto al Manchester City da parte delle altre squadre dovrebbe essere rivolto all’Arsenal, al Manchester United e al Liverpool. Sono loro quelli corrotti, che cercano di impedire alle altre squadre di vincere, non il Manchester City, che invece cercava di aiutarvi tutti ed era pronto a morire sulla croce, proprio come Gesù”.  

Sempre sui social, pochi giorni fa, Gallagher aveva parlato anche delle possibili sanzioni per il club inglese: “Mi è stato appena detto da qualcuno che occupa una posizione molto, molto alta, che se perderemo il ricorso, cosa che non accadrà, riceveremo una multa e una sanzione. Tutto qui”.  

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