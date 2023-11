Usa-Cina, Biden accoglie Xi a Filoli: “Tensioni non devono sfociare in conflitto”

(Adnkronos) – "Le tensioni non devono sfociare in un conflitto". Sono le prime parole rivolte dal presidente Joe Biden nell'incontro con il presidente cinese Xi Jinping, arrivato oggi 15 novembrnella residenza di Filoli, una quarantina di chilometri a sud di San Francisco. Ad accoglierlo, al suo arrivo alle 11.15 ora locale, le 20.15 in Italia, è stato lo stesso presidente americano. Dopo la stretta di mano, i due leader sono entrati nella residenza. Biden ha subito sottolineato "l'importanza che noi due ci comprendiamo chiaramente". E ha poi affermato che "possiamo lavorare insieme su intelligenza artificiale e clima". —internazionale/esteriwebinfo@adnkronos.com (Web Info)