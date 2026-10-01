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Legge elettorale, Camera respinge pregiudiziali di incostituzionalità presentate da opposizioni

Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla1 Ottobre 2026
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(Adnkronos) – L’aula della Camera ha respinto le pregiudiziali di costituzionalità alla legge elettorale presentate dalle opposizioni. I voti contrari sono stati 229, i favorevoli 151. La votazione si è svolta a scrutinio segreto. 

“Temo i franchi tiratori? Ma per carità…”, ha detto il ministro degli Esteri, Antonio Tajani, raggiunto dai giornalisti dopo il voto dell’Aula. Tajani ostenta sicurezza ed esclude il pericolo di ‘sabotatori’ all’interno della maggioranza quando si voterà su provvedimento finale con lo scrutinio segreto. Il segretario nazionale di Forza Italia e vicepremier assicura che il centrodestra sarà compatto, come ha dimostrato oggi: ”Il risultato è talmente ovvio, i numeri sono chiari…”. 

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