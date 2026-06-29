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Sparatoria in Germania, media: “Almeno 5 morti, arrestati alcuni sospetti”

Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla29 Giugno 2026
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(Adnkronos) –
Sono almeno 5 le persone rimaste uccise in una sparatoria avvenuta nel centro di Stade, nel Land tedesco della Bassa Sassonia. Secondo quanto riporta la Bild, citando un portavoce della polizia: “Sono stati esplosi colpi d’arma da fuoco e ci sono diversi morti”. 

Secondo le prime informazioni, la zona interessata dalla sparatoria è nella zona di Dankersstraße a Stade, dove gli agenti avrebbero già arrestato uno o più sospetti. 

Testimoni oculari hanno segnalato diversi morti parlando con i media. Al momento, i motivi della sparatoria sono del tutto sconosciuti. 

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