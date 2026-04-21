Leapmotor cresce in Europa, boom di immatricolazioni a marzo

(Adnkronos) – Il mese di marzo segna un nuovo passo avanti per Leapmotor, che consolida la propria presenza nel mercato europeo con risultati che confermano una crescita rapida e strutturata. Le immatricolazioni hanno superato le 11.000 unità, con un incremento del 31% rispetto al mese precedente e una progressione impressionante su base annua.

Il dato più rilevante riguarda il posizionamento nel segmento delle auto elettriche BEV, dove il marchio raggiunge una quota del 3,2% a livello europeo, con performance particolarmente significative in alcuni mercati chiave. L’Italia emerge come uno dei Paesi più ricettivi, seguita da altre realtà dove la diffusione della mobilità elettrica continua a crescere.

A trainare questo sviluppo sono soprattutto due modelli strategici. La Leapmotor T03 si conferma riferimento nel segmento A elettrico, dominando le vendite e mantenendo una presenza costante tra i modelli più richiesti. Accanto a lei, la Leapmotor B10 si ritaglia uno spazio rilevante nel competitivo comparto dei SUV elettrici, ottenendo risultati concreti nel canale privati.

Guardando al quadro complessivo, il primo trimestre del 2026 rafforza ulteriormente il trend positivo. Con oltre 24.000 veicoli venduti, il marchio registra un incremento sensibile rispetto ai periodi precedenti, entrando tra i protagonisti del mercato europeo delle auto elettriche.



Un elemento chiave di questa espansione è la crescente domanda di veicoli a zero emissioni, che rappresentano ormai la parte predominante degli ordini. Tuttavia, la strategia non si limita esclusivamente all’elettrico puro. L’arrivo della nuova Leapmotor B10 REEV Hybrid introduce una soluzione più flessibile, pensata per intercettare sia il pubblico privato sia quello aziendale.

La combinazione tra una gamma in evoluzione e risultati commerciali in forte crescita evidenzia un posizionamento sempre più solido. Leapmotor si inserisce così tra i marchi emergenti più dinamici nel panorama europeo, con l’obiettivo di ampliare ulteriormente la propria presenza nei prossimi mesi.

—

motori

webinfo@adnkronos.com (Web Info)