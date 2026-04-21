Vacanze sicure 2026, controlli pneumatici al via

(Adnkronos) – Dal 20 aprile prende il via Vacanze Sicure 2026, la campagna nazionale dedicata al controllo degli pneumatici auto, promossa dalla Polizia Stradale insieme a Assogomma. L’iniziativa si inserisce nelle attività di vigilanza su strade e autostrade, con un focus preciso su uno degli elementi più determinanti per la sicurezza.

Durante i controlli, le pattuglie verificheranno lo stato di usura degli pneumatici, individuando eventuali anomalie o danneggiamenti che possano compromettere l’aderenza e la stabilità del veicolo. Non si tratta di controlli superficiali: l’indagine sarà tecnica e dettagliata, grazie anche alla formazione specifica ricevuta dagli operatori.

Oltre alla profondità del battistrada, saranno analizzati aspetti fondamentali come l’omologazione, la conformità rispetto a quanto indicato sulla carta di circolazione e l’uniformità degli pneumatici montati sullo stesso asse. Particolare attenzione verrà riservata anche alla coerenza tra gomme utilizzate e stagione, un fattore spesso trascurato ma decisivo in termini di sicurezza.

Le pattuglie della Polizia Stradale saranno dotate di spessimetro omologato, strumento che consente di rilevare con precisione la profondità del battistrada. Questo dato rappresenta uno degli indicatori più importanti per valutare l’efficienza degli pneumatici auto.

L’obiettivo della campagna non è solo sanzionatorio, ma soprattutto informativo. Gli pneumatici rappresentano infatti l’unico punto di contatto tra veicolo e asfalto: pochi centimetri quadrati da cui dipendono frenata, direzionalità e stabilità. Nonostante questo, restano tra gli elementi più sottovalutati nella manutenzione ordinaria.

Un’auto che può superare le due tonnellate scarica tutto il proprio peso su quattro gomme: una condizione che rende evidente quanto sia cruciale mantenerle in perfetto stato. Usura eccessiva, pressione non corretta o pneumatici non conformi possono ridurre drasticamente le prestazioni in termini di sicurezza.

Giunta alla sua ventitreesima edizione, Vacanze Sicure 2026 prevede controlli diffusi su tutto il territorio nazionale. I dati raccolti saranno analizzati secondo un modello statistico sviluppato dal Politecnico di Torino, con l’obiettivo di costruire un quadro aggiornato delle condizioni del parco circolante.

I risultati serviranno a orientare una successiva campagna di sensibilizzazione rivolta agli automobilisti, in vista degli spostamenti estivi, quando traffico e temperature mettono a dura prova gli pneumatici auto.



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