Le violenze contro le donne in aumento

Le violenze contro le donne sono in aumento e le vittime di violenza da ” orchi “, subiscono sempre più violenza fisica e psicologica . Il gentil sesso, é considerato da molto tempo il punto debole della società. Un gioco. Nessuno abbatte, o vuole abbattere quel muro di omertà che, sappiamo esiste.

LE VIOLENZE CONTRO LE DONNE :



Molti sono i Femminicidi; inutili, come chi uccide per non accettare il distacco, la gelosia. Nella società in cui viviamo e percepiamo questi atti ignobili, spesso la giustizia si ” traveste ” da ingiustizia. La certezza della pena non viene classificata come volontaria, ma con infermità mentale.

Si finge con avvocati e professori, mentre una donna é morta, un uomo ride. Anni or sono durante il periodo fascista, non era ancora coniata la parola FEMMINICIDIO, bensí DELITTO D’ONORE. Quest’ultimo era ampiamente consentito dalla legge, ovvero se un uomo otteneva il tradimento dalla donna sposata.

Molte donne, ragazze, oggi non denunciano per il timore di ritorsioni. Si recano nelle varie associazioni e/o sportelli per essere accolte nelle case famiglia. Un barlume di speranza é quello di recarsi dopo una furiosa lite, in ospedale a farsi visitare. Nessuno sostanzialmente puó interagire col suo pensiero. Sará la donna a decidere, forse, con l’aiuto di uno psicologo sarebbe più facile. Denunciare senz’altro più facile, tutto rimane nei database degli ospedali e delle forze dell’ordine. L’uomo violento, puó essere costretto a non varcare un certo perimetro .

Nelle case famiglia, la donna cambia identità e puó tornare col tempo, seguendo sempre un percorso psicologico ad avere una vita normale.

