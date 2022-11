Lazio Women, Palombi: ”Vogliamo riportare la Lazio in A”

Grande soddisfazione personale per Claudia Palombi dopo il super-gol nella partita di domenica. Indescrivibile per l’attaccante biancoceleste vestire la maglia della Lazio.

“Non riesco ad esprimere cosa significhi per me indossare la maglia della Lazio, è indescrivibile. Tornare qui è stato stupendo, oltre che motivo di riscatto. Ho sentito da subito l’appoggio della Società e di Monica Caprini, che è stata la prima a contattarmi in estate. Sono felice per ciò che stiamo facendo, la domenica è il coronamento di ciò che facciamo in settimana.

Tante ragazze che ho ritrovato in realtà non le avevo perse, l’amicizia fuori dal campo è rimasta sempre. Adesso abbiamo un gruppo esperto per gioventù ed esperienza, io mi sento un po’ nel mezzo avendo 25 anni. La concorrenza? Fondamentale. Mi spinge a dare sempre qualcosa in più e questo è buono per la squadra. Per il mister sarà un lavoro duro perché ognuna di noi vuole metterlo in difficoltà. Il calcio toglie tante energie ma il nostro sogno è di riportare la Lazio in Serie A“.

