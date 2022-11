Lazio Women: biancocelesti al primo posto in solitaria!

Non si fa ripetere due volte la possibilità di approfittare della sconfitta a Cesena del Napoli la Lazio, che schiaccia la Sassari Torres nella gara casalinga a Formello vincendo per 4-0. Due gol per tempo e un ennesimo clean sheet.

Dopo appena cinque minuti di gioco la Lazio conquista un calcio di rigore con la solita Visentin, che si incunea in area e trova il penalty. La trasformazione di Deppy è come al solito impeccabile e non lascia scampo a Deiana. Il Cobra biancoceleste si toglie anche la soddisfazione dell’ennesimo gol, siglando il 2-0 dopo trenta minuti con un tap-in facile facile. Dopo l’espulsione di Iannazzo, la Lazio continua la gara in perfetta gestione, mettendo in gelo il risultato con il 3-0 di Fulhendorff in contropiede. Inizio di stagione eccellente anche per la neoarrivata, con cinque reti all’attivo.

Si toglie una grande soddisfazione anche Claudia Palombi, che cala il poker con una vera e propria perla dal limite dell’area. Gran botta sparata di prima con il destro e festa biancoceleste, con Catini che ora ha modo di far rifiatare le sue durante la sosta per ripartire a Trani il 20 novembre nella gara contro l’Apulia ultima in classifica.

LAZIO (4-3-3): Guidi; Pittaccio, Falloni, Karampouki, Toniolo (59′ Pezzotti); Castiello, Eriksen, Colombo (77′ Vivirito) Fuhlendorff (74′ Proietti), Chatzinikolaou (74′ Jansen), Visentin (77′ Palombi). All.: Massimiliano Catini

SASSARI TORRES (3-5-2): Deiana; Veritti, V. Congia, Costantini; Weithofer (83′ Fadini), Devoto (57′ Carrozzo), Blasoni, Tola (83′ A. Congia), Peare; Iannazzo, Marenic. All.: Mauro Ardizzone

Marcatrici: 5′ Chatzinikolau (L), 35′ Visentin (L), 70′ Fuhemdorff (L) e 87′ Palombi (L)

Espulse: Iannazzo (S)

