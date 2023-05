Lazio Women: esonerato Catini!

Enrico Lotito e la società non hanno digerito la sconfitta con il Napoli a tre giornate dalla fine, che condanna la Lazio al secondo posto in classifica. Dopo esser state per una stagione sopra il Napoli, le biancocelesti ora scendono nella zona playoff, in una situazione dalla difficilissima gestione emotiva della rosa. Così arriva l’è sognerò di Massimiliano Catini, già criticato e ampiamente discusso dai tifosi, i quali dubitano della capacità dell nuovo allenatore Grassdonia di fidelizzare subito con le ragazze.

Ex giocatore di ruolo difensore, ha vestito le maglie di Cagliari, Cosenza e Chievo fra le altre, nascendo calcisticamente nella squadra della sua città, la Salernitana. Diventato poi allenatore, ha sviluppato negli anni la sua predilezione per il 3-5-2, modulo che ha adottato anche nella sua ultima esperienza alla Paganese dal 2021 fino all’aprile del 2022.

La fine di questo campionato sarà di fuoco per la Lazio, che affronterà Cesena, Hellas Verona ed Arezzo. Costretta a vincere tutte e tre le gare per assicurarsi almeno il secondo posto e giocare lo spareggio con la penultima di A (ad oggi il Parma), in vista anche dello scontro diretto tra Napoli e Cittadella.