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Lazio, tifosi furiosi dopo eliminazione dalla Coppa Italia: “Gattuso dimettiti”

Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla16 Agosto 2026
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(Adnkronos) – La Lazio viene eliminata dalla Coppa Italia e si scatena la rabbia dei tifosi contro Gennaro Gattuso. Oggi, domenica 16 agosto, i biancocelesti hanno perso contro il Mantova per 2-0 allo stadio Olimpico nei 32esimi di finale della coppa nazionale, in cui, soltanto pochi mesi fa, erano riusciti ad arrivare in finale, regalando così una sconfitta al nuovo allenatore, che ha preso il posto di Maurizio Sarri in panchina. 

“Rino Gattuso questa sera deve rassegnare le dimissioni”, ha scritto un tifoso su X, esprimendo un pensiero largamente condiviso, “via da Roma”. “Se da una partita a eliminazione diretta dipendesse la mia vita so di certo chi non chiamerei”, è il messaggio invece, velatamente ironico, di un altro utente, che richiama il flop agli ultimi playoff Mondiali, quando Gattuso era ct dell’Italia. 

C’è anche, quindi, chi la prende con filosofia: “Mettere insieme in campo Ratkov, Noslin e Belayhane per recuperare una partita è come prendere paletta e secchiello per costruire il Ponte sullo Stretto”, ironizza un tifoso, seguito da un amaro “meno male che stavo a guarda’ l’atletica”. “Siete sicuri che in Serie A ci siano tre squadre inferiori alla Lazio di Gattuso?”, si chiede poi un tifoso, preoccupato per una stagione che, ancor prima che inizi, si preannuncia molto complicata per i biancocelesti. 

 

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