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Lazio: “Risolto consensualmente il rapporto di sponsorizzazione con Polymarket”

Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla11 Agosto 2026
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(Adnkronos) –
“S.S. Lazio e Polymarket, alla luce delle nuove disposizioni delle Autorità competenti, definiscono consensualmente la risoluzione del rapporto di sponsorizzazione. La S.S. Lazio comunica di aver raggiunto con Polymarket un accordo di risoluzione consensuale del contratto di sponsorizzazione sottoscritto tra le parti”. Così la Lazio in una nota pubblicata sul proprio sito ufficiale.  

“L’intesa è stata definita in uno spirito di reciproca collaborazione e consente di concludere anticipatamente il rapporto attraverso una soluzione condivisa, nel rispetto degli interessi di entrambe le parti, alla luce delle nuove disposizioni adottate dalle Autorità competenti che hanno inciso sul quadro regolamentare di riferimento -aggiunge il club biancoceleste nel comunicato- Nell’ambito dell’accordo transattivo, Polymarket corrisponderà alla S.S. Lazio l’intero importo previsto dal contratto per la stagione sportiva 2026/2027. Pur con la conclusione del rapporto contrattuale, le parti confermano di aver mantenuto reciproci rapporti di stima e collaborazione e intendono proseguire il dialogo istituzionale. Qualora il quadro regolamentare dovesse nuovamente consentirlo, S.S. Lazio e Polymarket valuteranno con favore la possibilità di avviare una nuova partnership”.  

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