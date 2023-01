Lazio 2023: Rocca, Giubileo ed Expo per rilancio Roma, a città incassi Colosseo

Francesco Rocca Candidato del centro destra alle elezioni regionali del Lazio, in una intervista a Il Messaggero, mette tra le sue priorità i poteri speciali per Roma e la riforma dell’autonomia. A proposito dei poteri speciali per Roma sostiene che gli stessi “sono previsti da una riforma della Costituzione approvata ormai 22 anni fa. Da allora, salvo un tentativo del centrodestra, non si è mosso nulla in concreto, nonostante il centrosinistra sia stato 10 anni alla guida della Regione e quasi altrettanto al Governo”. A Proposito del Giubileo Rocca ha detto che “Roma necessita di un nuovo acceleratore di crescita e di una rinnovata strategia di lungo periodo. Deve essere la locomotiva di tutta la Regione, anche nel caso dei grandi eventi. Per questo ho in mente un Giubileo che sia in grado di valorizzare tutto il Lazio. Un Grand Tour 4.0”