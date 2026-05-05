Lavoro, Bottini: “Somministrazione crea occupazione di qualità”

(Adnkronos) – “Questo nuovo Ccnl contiene importanti novità che si collocano, però, nel solco della tradizione delle agenzie per il lavoro, cioè un forte investimento in formazione e welfare, in modo da creare occupazione di qualità, che è l’esatto contrario di quello che, talvolta, una narrazione distorta, dice delle agenzie, identificandole con il lavoro precario. E’ l’esatto contrario e questo nuovo contratto collettivo lo conferma”. Sono le parole di Aldo Bottini, avvocato dello studio legale Toffoletto De Luca Tamajo, all’incontro organizzato oggi da Assolavoro presso la sede di Assolombarda a Milano. L’evento è la tappa milanese del Roadshow con cui l’associazione nazionale di categoria delle agenzie per il lavoro approfondisce le novità legate al Contratto collettivo nazionale di lavoro per i lavoratori in somministrazione, rinnovato lo scorso luglio.

Il nuovo Ccnl, con valenza triennale, interessa circa un milione di lavoratori occupati tramite le agenzie per il lavoro. È stato, infatti, sottoscritto il 21 luglio 2025 da Assolavoro, Cgil, Cisl, Uil e le organizzazioni sindacali di categoria Nidil Cgil, Felsa Cisl e UilTemp. Ogni mese in tutta Italia lavorano in media circa 500mila lavoratori tramite le agenzie per il lavoro, tra questi più di 147mila sono in Lombardia e circa 77mila nel territorio della Città Metropolitana di Milano.

“Oggi può essere anche occasione per fare il punto sullo stato di salute della somministrazione, che nonostante il riemergere periodico di qualche manifestazione di diffidenza, comunque gode di ottima salute e ha dato molta buona prova di sé in questi anni, creando occupazione di qualità e alternative ad altre forme di lavoro precarie, che invece, purtroppo, continuano ad affliggere il nostro mercato del lavoro”, conclude.

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