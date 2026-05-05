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Famiglia nel bosco, bimba ricoverata per crisi respiratoria. Garante per l’Infanzia: “La mamma non è con lei”

Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla5 Maggio 2026
1 minuto di lettura

(Adnkronos) – Una dei tre figli di Nathan Trevallion e Catherine Birmingham, la coppia della cosiddetta ‘famiglia nel bosco’, è stata ricoverata in ospedale per una crisi respiratoria. A scriverlo sui social è la Garante nazionale per l’Infanzia e l’Adolescenza, Marina Terragni, chiarendo che: “La mamma non è con lei”. Terragni aggiunge che “in base a quanto dichiarato dall’ospedale la bambina è ricoverata” da domenica “per una ‘patologia ostruttiva’. Accanto a lei le educatrici. Madre e padre possono farle visita”.  

Dopo il post della Garante nazionale, arriva la puntualizzazione della Garante dell’Infanzia della Regione Abruzzo, Alessandra De Febis, che sui social rinnova l’appello alla tutela della riservatezza “dovuta ai minori prevista prima di tutto dall’etica e poi dalla legge”. De Febis ha anche chiarito che “i genitori sono stati informati tempestivamente del ricovero, disposto in via meramente precauzionale, ed entrambi hanno fatto regolarmente visita alla piccola sia ieri che oggi. La situazione è sotto controllo e, non appena le condizioni lo consentiranno, la bambina sarà dimessa”. 

Qualche giorno fa era stato confermato l’allontanamento dai figli per Catherine, la mamma della ‘famiglia nel bosco’ di Palmoli, a Chieti. La Corte d’Appello dell’Aquila, sezione minorile, ha rigettato il ricorso presentato dai legali dei coniugi Trevallion, che contestava il provvedimento emesso lo scorso 6 marzo dal Tribunale per i minorenni dell’Aquila, che aveva stabilito l’allontanamento della madre, Catherine Birmingham, dalla struttura in cui i tre figli sono ospitati da novembre. I bambini, infatti, erano stati precedentemente portati via ai genitori su disposizione dell’autorità giudiziaria e collocati in un istituto a Vasto. 

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webinfo@adnkronos.com (Web Info)

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