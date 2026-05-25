Astrotarocchi 26 maggio 2026

ASTROTAROCCHIdi Cristina Olmi 26 Maggio 2026

Ariete

Domani la parola d’ordine è: azione! Il Sole vi strizza l’occhio e vi regala una grinta invidiabile. Se avete un progetto nel cassetto o una discussione in sospeso, è il momento di osare. L’entusiasmo è contagioso, ma attenti a non travolgere chi vi sta intorno con troppa foga.

Il consiglio: Canalizzate l’energia senza bruciare le tappe.

Toro

Pazienza e concretezza. Con Marte che vi sprona nel segno, avete voglia di spaccare il mondo e risolvere i nodi lavorativi o familiari. Plutone tenta di mettere un freno alle vostre ambizioni, ma la vostra proverbiale stabilità vi salverà. Luna favorevole per coccolarsi un po’.

Il consiglio: Non andate dritti contro il muro; aggiratelo con astuzia.

Gemelli

Intuito alle stelle! Urano frizzante nel vostro cielo vi rende una calamita per le novità e accende una sensibilità speciale. Sarà difficile tenere per voi quello che pensate, ma la vostra schiettezza stavolta sarà un’arma vincente per fare chiarezza.

Il consiglio: Fidatevi della prima impressione, raramente sbaglia.

Cancro

Tempo di riordino. C’è qualche filo sospeso che reclama la vostra attenzione, specialmente in casa o con i passati affetti. Niente paura, il cielo fa il tifo per voi e vi dà la lucidità necessaria per rimettere ogni tassello al suo posto con estrema dolcezza.

Il consiglio: Chiudere i conti con il passato vi renderà più leggeri.

Leone

Fascino magnetico e qualche sfida. Plutone vi guarda storto dal segno opposto, creando qualche piccolo attrito emotivo o un calo di tono. Eppure, voi adorate le sfide: proprio da questi contrasti potreste tirare fuori un’alleanza inaspettata o una svolta decisiva.

Il consiglio: Non ruggite subito, ascoltate prima di agire.

Vergine

Adattarsi è un’arte. Venere e Giove vi proteggono e vi regalano dolci spunti affettivi, ma Sole e Mercurio dispettosi creano imprevisti nella quotidianità. Non fatevi prendere dall’ansia del controllo: oggi vince chi sa improvvisare con il sorriso.

Il consiglio: Un imprevisto potrebbe rivelarsi una fortuna travestita.

Bilancia

Un’oasi di pace. Continua il periodo super stabile grazie a un cielo sereno e complice. Le tensioni degli ultimi giorni sbiadiscono e la vostra indole diplomatica ed equilibrata torna a splendere. È la giornata ideale per godersi la bellezza e i piccoli piaceri.

Il consiglio: Dedicate del tempo a ciò che vi fa stare bene davvero.

Scorpione

Saggezza e nuove prospettive. Giove vi invita ad aprire il cuore e la mente, aiutandovi a guardare le cose (e le persone) da un punto di vista completamente nuovo. Sentite le vibrazioni degli altri con intensità: usate questa empatia per risanare un rapporto.

Il consiglio: Lasciatevi stupire dalle ragioni di chi la pensa diversamente.

Sagittario

Maturità e scelte giuste. Vi svegliate con una straordinaria lucidità mentale. Il cielo vi assiste se dovete prendere decisioni importanti o dare una svolta decisiva a una situazione stagnante. La logica e l’intuizione viaggiano a braccetto.

Il consiglio: Fidatevi del vostro giudizio, avete le idee chiarissime.

Capricorno

Realismo pungente. Saturno vi chiede di rallentare e di valutare bene i dettagli prima di fare il prossimo passo. Sentite il bisogno di concretezza e di binari sicuri su cui muovervi. L’amore richiede un briciolo di leggerezza in più: non siate troppo severi.

Il consiglio: Un passo alla volta si arriva ovunque, non abbiate fretta.

Acquario

Responsabilità col sorriso. Urano vi chiede di fare un piccolo sforzo di pazienza verso una persona cara o in famiglia. Grazie alla vostra calma serena e al vostro tocco originale, riuscirete a gestire tutto senza perdere il buonumore. La vostra unicità brilla.

Il consiglio: Ascoltare davvero è il regalo più grande che possiate fare oggi.

Pesci

La metamorfosi. Saturno e Nettuno vi invitano a “cambiare pelle” e a lasciar andare le vecchie abitudini che vi stanno strette. Avete risorse inesauribili a cui attingere: se muovete le leve giuste della vostra creatività, la giornata prenderà una piega magica.