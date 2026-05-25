Sondaggio politico, Fratelli d’Italia cala. Crescono Pd e M5S

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Fratelli d’Italia cala, il Pd e il Movimento 5 Stelle crescono. Sono i nuovi dati del sondaggio Swg che per il Tg La7 delinea il quadro oggi, lunedì 25 maggio 2026, con le intenzioni di voto in caso di elezioni. Fratelli d’Italia rimane il primo partito ma cede lo 0,4% rispetto ad una settimana fa. La formazione guidata dalla presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, scivola al 28,1% e vede assottigliarsi il vantaggio sul Pd. I dem della segretaria Elly Schlein guadagnano lo 0,3% e arrivano al 22,5%. In crescita anche il M5S di Giuseppe Conte, che sale dello 0,2% e si attesta al 12,7%.

Ai piedi del podio, passo indietro per Forza Italia. Il partito del segretario Antonio Tajani perde lo 0,2% e vale ora il 7,4%. Giù anche Verdi e Sinistra, che passano dal 6,7% al 6,6%. Nessuna variazione per la Lega di Matteo Salvini, stabile al 6%. Continua a crescere Futuro Nazionale: il partito di Roberto Vannacci passa dal 4,1% al 4,3%, staccando ulteriormente Azione di Carlo Calenda, che non si sposta dal 3,5%. Italia viva di Matteo Renzi è al 2,5%, più dietro +Europa (1,4%) e Noi Moderati (1,3%).

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