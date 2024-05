“L’AUTOBOMBA”, IL NUOVO VIDEOCLIP DI PAOLO SAPORITI

“L’autobomba” è il quarto estratto di Paolo Saporiti con il feautiring di GnuQuartet, contenuto nell’ultimo album del cantautore milanese ‘La mia falsa identità’ pubblicato dall’etichetta OrangeHomeRecords.

“L’autobomba” è una metafora multiforme, testuale e sonora, con gli arpeggi cadenzanti della chitarra e gli archi dello GnuQuartet malinconici ed inquieti a tracciare un cammino di amore e odio, di sacrificio umano, di fatica per compiere un lavoro come quello del cantautore; a spezzare questa tormentata esplosione interiore, l’apertura sognante del bridge che risveglia il suo protagonista dal torpore musicale di oggi, perchè l’arte non muore mai.

Il brano, prodotto da Raffaele Abbate e distribuito da Believe Music Italia, è accompagnato da un videoclip realizzato con il montaggio di Daniele Canavese e il foley di Raffaele Abbate, destrutturando i precedenti videoclip del disco, realizzati da Marta Reina, Davide Saporiti, Sans Film (Gabriele Ottino, Paolo Bertino e Sharon Ritossa) e Federico Iris Osmo Tinelli.

“L’autobomba parla di amore, di odio, a fronte di tutta la fatica fatta per portare avanti una vita, un amore, un lavoro come il mio. Portare avanti la musica, o un affetto importante oggigiorno, è oltremodo complicato: vincono i soldi e gli interessi, su tutto. L’arte invece nasce dalla solitudine e va condivisa, non nasce dai soldi ma da un bisogno, da un fuoco interiore”, afferma Paolo Saporiti.

E’ così che l’autore-protagonista si riduce a dare alle fiamme le sue opere e a pensare di mettere fine a se stesso. Ma è proprio qui che l’artista risorge sempre e più forte di prima, appoggiandosi al passato in una sorta di reversione, guardando ai maestri che hanno lasciato un segno ed indicato la via per rigenerare nuova arte, nuova musica e non mero citazionismo sterile.

CREDITI

Montaggio di Daniele Canavese.

Foley di Raffaele Abbate.

Chitarra e voce di Paolo Saporiti.

Violini Roberto Izzo.

Viola Raffaele Rebaudengo.

Violoncello Stefano Cabrera.

Elettronica di Raffaele Abbate.

Arrangiamento per quartetto d’archi di Stefano Cabrera.

Prodotto da Raffaele Abbate e Paolo Saporiti.

Si ringraziano per i loro contributi in:

Sai nuotare benissimo:

Riprese di Davide Saporiti

Illustrazioni e animazione di Alessandro Adelio Rossi e Sara Castillo.

Sei bellissima | La dignità di Elena:

Disegni e animazione di Marta Reina.

Vince lei:

Regia e riprese video di Sans Film

Lucciole:

Film Making di Federico Iris Osmo Tinelli.

Color Correction di Daniele Canavese.

Con Annavittoria Bosco, Chloé Bertini e Veronika Gambini.