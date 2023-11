Laura Pausini celebrata e premiata ai Latin Grammy

(Adnkronos) –

Laura Pausini sarà celebrata e premiata a Siviglia nell'ambito dei Latin Grammy Awards come Latin Recording Academy Person of the Year 2023, una delle massime onorificenze. Pausini è l’unica artista non di lingua madre spagnola e terza donna ad essere mai stata premiata con questo riconoscimento, che aggiunge un nuovo record ad una carriera leggendaria. La Latin Grammy Week 2023 è ufficialmente iniziata e quest’anno si tiene eccezionalmente a Siviglia. La città spagnola ospita la 24esima edizione dei Latin Grammy Awards, solitamente di casa a Las Vegas. Questa speciale edizione in trasferta nel continente europeo avrà il suo culmine nella serata di giovedì 16 novembre, la notte dei grandi premi della musica latina, trasmessa da TelevisaUnivision in collaborazione con Radio Televisión Española (Rtve), in diretta dal Conference and Exhibition Centre (Fibes). La città di Siviglia ospiterà anche tutti gli eventi della Latin Grammy Week. Il prestigioso titolo di Person of the Year assegnato a Laura Pausini è un premio che la Latin Recording Academy assegna annualmente ad un artista per i suoi successi artistici nell’industria musicale latina, nonché i suoi sforzi umanitari. Nelle scorse edizioni tra i premiati hanno spiccato nomi come Juanes (2019), Marc Anthony (2016), Caetano Veloso (2012), Shakira (2011), Plácido Domingo (2010), Gloria Estefan (2008), Ricky Martin (2006), Carlos Santana (2004), Gilberto Gil (2003). Laura Pausini, riconosciuta tra le più celebri interpreti della musica latina, verrà premiata per la sua carriera di interprete poliedrica e multilingue e per il suo costante impegno nel sostenere le cause di giustizia sociale che le stanno a cuore, tra cui la fame nel mondo, la violenza contro le donne e i diritti Lgbtqia+. Nel corso della serata di gala del 15 novembre Laura Pausini verrà celebrata con un concerto tributo, con interpretazioni del suo rinomato repertorio, eseguite da una schiera di artisti e amici di rilievo internazionale. L’artista italiana più premiata e ascoltata nel mondo riceverà poi il quinto prestigioso riconoscimento della sua carriera dalla Latin Recording Academy, questa volta come Person of the Year™ 2023, nel corso della serata del 16 novembre, durante cui si esibirà in una straordinaria performance, ancora top secret. "Laura Pausini è una delle artiste più talentuose e amate della sua generazione, il cui impegno per la difesa e la parità di diritti è esemplare", commenta Manuel Abud, Ceo della Latin Recording Academy. "Nel corso di oltre tre decenni di carriera, la sua voce straordinaria abbatte continuamente qualsiasi barriera linguistica e di genere, creando un legame speciale con il pubblico di tutto il mondo". “Sono molto onorata di ricevere questo incredibile riconoscimento dalla Latin Recording Academy. – ha dichiarato Laura Pausini – Essere nominata Person of the Year in questo momento in cui festeggio 30 anni di carriera è qualcosa che ancora non riesco a descrivere. Posso solo provare una profonda gratitudine nei confronti dell’Academy e dei suoi membri, per i miei colleghi che mi hanno sempre accolta a braccia aperte, ma soprattutto per il mio amato pubblico che ha reso un sogno, nato nel mio paesino in Italia, una bellissima realtà e che mi ha portata in luoghi che non avrei mai sognato di raggiungere con la mia musica. La lingua spagnola mi ha aperto le porte fin da molto giovane, mi ha fatto sentire a casa, mi ha ispirato ad andare avanti ed a esplorare e vivere la musica senza barriere o limiti. Sapere che riceverò questo importante riconoscimento mi riempie di orgoglio, gioia e forza per continuare a fare passi forti e ispirare la nuova generazione di artisti che portano la musica nel cuore. Grazie di cuore, sono molto emozionata”. Come prima tappa della sua trasferta ispanica, lo scorso 10 novembre al suo arrivo a Siviglia Laura si è unita all’iniziativa della Latin Grammy Cultural Foundation presso il Conservatorio Profesional de Música Francisco Guerrero, che garantirà a un cospicuo numero di studenti di accedere ad un prestigioso programma educativo per nuovi giovani creatori della musica latina. Alla presenza del Ministro della Cultura dell’Andalucía e dei maggiori esponenti della Latin Grammy Cultural Foundation gli studenti hanno regalato ai presenti un tributo all’iconico repertorio dell’artista italiana. “Sono onorata di supportare la Latin Grammy Cultural Foundation nella sua missione di creare opportunità educative che promuovano il patrimonio della musica latina – ha commentato Laura – Sono grata di poter condividere la mia musica e la mia esperienza nell’industria musicale con la nuova generazione, per far sì che tutto ciò che la mia carriera mi ha insegnato contribuisca ad aprire la strada al futuro". Lo scorso 27 ottobre 2023 è uscito 'Anime Parallele / Almas Paralelas', l’atteso album di inediti in italiano e spagnolo firmato Warner Music, che celebra l’individualità degli esseri umani che come anime parallele percorrono strade diverse rispettandosi anche senza incontrarsi. L’album contiene i successi pubblicati nel 2023, 'Un buon inizio', 'Il primo passo sulla luna', 'Durare' e l’ultimo brano in rotazione radiofonica, 'Zero', e anticipa il Laura Pausini World Tour 2023/2024, che prenderà il via in Italia a dicembre e porterà l’artista ad esibirsi nelle arene più prestigiose d’Europa, America Latina e Stati Uniti. —spettacoliwebinfo@adnkronos.com (Web Info)

Mi piace: Mi piace Caricamento...