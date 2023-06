Latina, sei giorni di festa per i 25 anni dell’Irish Pub Doolin

Per celebrare i 25 anni dell’Irish Pub Doolin, in via Adua a Latina, torna la festa dell’estate più attesa dell’anno. Ogni sera, a cominciare da Lunedì 12, una live band e tanti regali a tutti i clienti, come da sempre fa la public house più longeva della città. “Questa è una festa speciale, non è da tutti i giorni soffiare 25 candeline, per chiudere la 24ᵃ stagione di concerti proporremo ogni sera un genere diverso, così come facciamo durante la stagione invernale grazie all’ottimo lavoro svolto da Fabrizio Lolli in qualità anche di direttore artistico – ha affermato Elena Corradini fondatrice del pub – anche quest’anno le serate saranno spumeggianti e piene di divertimento, ovviamente non mancheranno i nostri tradizionali regali ai clienti”. A dare il via ai festeggiamenti a partire dalle 20.00 lunedì 12 arriva il Rock’n Roll in puro Hawaiian style degli Hawaii ’55. Imperdibile la serata di Martedì 13 quando sul palco ci saranno Le Teste di Modì, tribute band pontina di Caparezza. Mercoledì 14 tutto il meglio della musica anni ’60 con il beat dei Frangettas. La serata di giovedì 15 sarà giustamente dedicata alla musica irlandese tradizionale e a quella scozzese e celtica, a suonare saranno i romani The Shire. A fare da cornice alla serata di Venerdì 16 la musica Boogie & Swing dei Fretboard. La maratona musicale dell’Irish Pub Doolin si chiuderà Sabato 17 con la dirompente allegria de La Maglia della Salute, a loro il compito di traghettare tutti fino al momento della torta e dell’apertura dei regali, fra i doni anche un week end per due persone a Dublino. Per i clienti l’appuntamento è fisso, per i “nuovi” una festa da non perdere. Tutte le sere da Lunedì 12 a Sabato 17 giugno, dalle venti in poi, non solo buona musica ma anche tanto divertimento con la possibilità di scegliere fra le tante tipologie di birre diverse e degustare i piatti della cucina dell’Irish Pub Doolin che da sempre è aperta fino alle due del mattino. A fare gli onori di casa Fabrizio, Elena, Alessio, Nazareno, Giancarlo e tutto lo staff, ritenetevi tutti invitati e, per non perdervi la festa delle feste, sarebbe bene prenotare allo 0773.662545. Vi aspettiamo!

