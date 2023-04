Latina, furgone stupefacente per le consegne di cocaina

Due colleghi in loschi affari, in viaggio a bordo di un furgone con all’interno un secchio della spazzatura molto sospetto. Scoperchiato il vaso di Pandora, infatti, al suo interno è stata ritrovata della droga già suddivisa in panetti: cocaina. Il furgone, a quanto pare, era un pony express della droga che circolava per il territorio carico della sua merce. I controlli da parte dei carabinieri sul territorio non si fermano mai, perché devono tenere il passo con il continuo spaccio di stupefacenti cercando in tutti i modi di contrastarne il proliferare. In generale, si tratta però di pattugliamenti finalizzati alla prevenzione e repressione dei reati, con particolare riguardo ai reati contro il patrimonio. Numerose sono state le pattuglie impiegate giorno e notte per il controllo della circolazione stradale anche durante l’ultimo fine settimana. Nello specifico, nel pomeriggio del 30 marzo scorso, i Carabinieri della Stazione di Borgo Grappa Di Latina hanno tratto in arresto, in flagranza del reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente, due soggetti di 48 e 36 anni. Entrambi sono stati fermati insieme, a bordo di un furgone, nel corso del quotidiano controllo alla circolazione stradale. Il atteggiamento è stato molto eloquente. Sin da subito, infatti, entrambi gli occupanti del veicolo si sono mostrati particolarmente agitati ed insofferenti nei confronti degli operanti, cosa che non è di certo passata inosservata ai militari che avevano già intuito qualche problema. Per tale motivo sono stati sottoposti immediatamente a perquisizione, all’esito della quale sono stati trovati in possesso di 16 panetti di sostanza stupefacente del tipo “cocaina”, ognuno da circa 1 kg, occultati all’interno di un secchio per la spazzatura. All’esito delle operazioni i due uomini sono stati dichiarati in stato di arresto. L’attenzione del Comando Provinciale Carabinieri di Latina rimane alta e costante sull’intero territorio di competenza al fine di fornire una risposta concreta ed incisiva alle legittime pretese di ordine e sicurezza pubblica avanzate dai cittadini, specie per quanto concerne la tutela ed il rispetto delle misure per fronteggiare i reati predatori, lo spaccio di sostanze stupefacenti, specie tra i giovani.