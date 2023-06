Latina, fiamme in un ripostiglio di 100mq di via Torrenuova

Alle 5.20 di questa mattina, il personale operativo dei Vigili del Fuoco del Comando di Latina, è intervenuto nel Capoluogo a seguito segnalazioni giunte al NUE112 riguardo un incendio. Sul posto in via torrenuova, la squadra territoriale vvf di Latina, constatava la presenza di un incendio, già generalizzato, che stava interessando una struttura di circa 100mq, adibita a ripostiglio, all’interno di un area privata. Subito iniziavano le operazioni di spegnimento valse a non far propagare le fiamme nella struttura adiacente adibita a carrozzeria. Per tali operazioni si rendeva necessario il supporto di un altro automezzo per rifornimento idrico alla prima squadra intervenuta. Successivamente, in collaborazione con le ff.oo., si effettuava un controllo visivo dei luoghi interessati per cercare elemento utili a stabilire le cause che, al momento, non si sono potute accertare. Non si registrano persone coinvolte

