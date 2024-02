Latina, esplode bombola di gas in una palazzina a Terracina: feriti

(Adnkronos) – Una bombola di gas è esplosa intorno alle 19.30 all'interno di una palazzina in via Ponte di ferro a Terracina, in provincia di Latina. Sono intervenuti i Carabinieri della locale compagnia e i Vigili del fuoco, che hanno provveduto ad isolare l'area ed a soccorrere i feriti. —cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)