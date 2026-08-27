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Lascia la città e sceglie di vivere in campagna con 150 euro al mese: la storia di Lucìa

Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla27 Agosto 2026
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(Adnkronos) – La forte passione per la natura l’ha spinta ad abbandonare la vita frenetica della città per spostarsi a vivere in campagna. È la storia di Lucìa, che a 27 anni ha scelto consapevolmente di trasferirsi da Madrid in un piccolo villaggio della Galizia, regione nel nord-ovest della Spagna, famosa soprattutto per essere la meta finale del Cammino di Santiago, dove con le sue forze e con gli utensili che riesce a recuperare sta restaurando una casa centenaria con l’obiettivo di vivere lì, totalmente in autosufficienza, spendendo pochi euro al giorno.  

Per finanziare i lavori nell’abitazione, Lucìa ha investito parte dei suoi risparmi e, secondo il suo racconto social, starebbe attendendo un contributo che le permetterebbe così di acquistare delle mucche e avviare un allenamento. Il suo obiettivo? Vivere all’insegna del risparmio.  

 

 

Lucìa spende circa 150 euro al mese per gli animali e 50 per la spesa alimentare. A darle una grande mano, in questa situazione, è l’orto che le consente di nutrirsi riducendo al minimo le spese al supermercato. “Sono arrivata qui e ho sentito qualcosa dentro di me. Mi sono detta: resto, questa è casa mia”, ha raccontato la giovane che ha trovato la pace lontana dal traffico e dall’inquinamento.  

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webinfo@adnkronos.com (Web Info)

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