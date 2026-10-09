Lanuvio, sabato 10 ottobre la prima Eco Raccolta degli abiti usati a Campoleone

Un nuovo appuntamento dedicato alla sostenibilità e al corretto recupero dei materiali arriva a Lanuvio. Sabato 10 ottobre 2026, dalle ore 9 alle 12, in Piazza Berlinguer a Campoleone, si terrà la prima Eco Raccolta dedicata agli abiti usati, promossa da Volsca Ambiente e Servizi S.p.A. in collaborazione con il Comune di Lanuvio.

L’iniziativa nasce con l’obiettivo di offrire ai cittadini un’occasione semplice e concreta per conferire correttamente abiti e tessili non più utilizzati, purché puliti e in buono stato, favorendone il recupero e il riuso.

Durante la mattinata sarà possibile conferire vestiti per adulti e bambini, giacche, cappotti, maglioni, scarpe accoppiate, borse, cinture e accessori, oltre a lenzuola, coperte, asciugamani e biancheria per la casa.

Non saranno invece raccolti indumenti sporchi, bagnati o danneggiati, tessili non riciclabili e materiali non appartenenti alla categoria CER 20 01 10.

Dalle ore 9 alle 12 il personale di Volsca Ambiente e Servizi sarà presente sul posto per assistere i cittadini e garantire la corretta gestione dei conferimenti.

«Portare per la prima volta a Lanuvio un appuntamento specificamente dedicato alla raccolta degli abiti usati significa ampliare le opportunità offerte ai cittadini e, allo stesso tempo, promuovere una cultura sempre più orientata al recupero e al riutilizzo», dichiara l’Amministratore Delegato di Volsca Ambiente e Servizi, Giorgio Greci.

«Un abito che non utilizziamo più può ancora rappresentare una risorsa. È questo il principio che vogliamo rafforzare attraverso le Eco Raccolte: rendere semplice il corretto conferimento e trasformare comportamenti quotidiani apparentemente piccoli in un beneficio concreto per l’ambiente e per il territorio».

«Questa prima Eco Raccolta rappresenta un ulteriore passo nel percorso che stiamo portando avanti insieme a Volsca Ambiente e Servizi per migliorare i servizi ambientali e coinvolgere sempre di più la nostra comunità», sottolinea l’Assessore all’Ambiente del Comune di Lanuvio, Simone Santilli.

«Abbiamo scelto Campoleone per questo primo appuntamento con l’obiettivo di avvicinare il servizio ai cittadini e sensibilizzare sul valore del riuso e sulla necessità di conferire correttamente i tessili. Come Amministrazione crediamo molto nella collaborazione con Volsca Ambiente e nella partecipazione dei cittadini. L’invito è a partecipare numerosi, rispettando le semplici indicazioni previste per la raccolta».

«La sostenibilità si costruisce anche attraverso iniziative concrete e facilmente accessibili, capaci di entrare nelle abitudini quotidiane delle persone», aggiunge il Sindaco di Lanuvio, Andrea Volpi. «Questa Eco Raccolta è un altro tassello di un percorso che vuole rendere Lanuvio sempre più attenta alla tutela dell’ambiente, al decoro e alla qualità dei servizi».

L’appuntamento è quindi per sabato 10 ottobre 2026, dalle ore 9 alle 12, in Piazza Berlinguer a Campoleone.

Dare nuova vita a ciò che non utilizziamo più significa ridurre i rifiuti, favorire il recupero delle risorse e contribuire concretamente a un modello più sostenibile.