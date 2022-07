Incidente mortale sulla Laurentina: muore 26enne, 2 feriti gravi

Incidente mortale questa notte su via Laurentina, all’altezza del civico 508 dove per cause ancora da accertare, è morto un ragazzo di 26 anni a bordo di una Fiat 500. Il giovane era in auto con altri 3 amici quando in piena notte l’auto dove era a bordo ha sbandato ed è finita contro un albero. Sul posto sono accorsi i vigili del fuoco, una volante della polizia e gli agenti della polizia locale di Roma Capitale per i rilievi. I vigili del fuoco hanno estratto dalle lamiere il corpo ormai senza vita di un giovane di 26 anni. Nell’abitacolo c’erano poi altri due ragazzi incoscienti, feriti gravemente, che sono stati portati in codice rosso in ospedale. Ferito in maniera meno grave il quarto ragazzo.