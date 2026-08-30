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Lang cade in area e Allegri chiede rigore: proteste in Napoli-Como

Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla30 Agosto 2026
1 minuto di lettura

(Adnkronos) – Proteste e polemiche in Napoli-Como. Oggi, domenica 30 agosto, gli azzurri hanno sfidato il Como nella seconda giornata di Serie A, in una partita condizionata anche da un episodio arbitrale. Verso la fine del primo tempo infatti Massimiliano Allegri ha chiesto un calcio di rigore per un contatto tra Yan Couto e Noa Lang in area, che però non è stato assegnato dall’arbitro Pairetto. Ma cos’è successo? 

Accade tutto nel recupero del primo tempo. Il Napoli parte in contropiede e il pallone arriva a Lang, che lo porta avanti con il destro incrociando la sua corsa con Couto, che allarga il braccio e tocca l’olandese. Il giocatore azzurro cade a terra e chiede immediatamente il calcio di rigore. Pairetto lascia però correre e il Var non interviene. 

Le immagini mostrano come il contatto sia in realtà avvenuto fuori area, quindi il Var non sarebbe potuto intervenire in ogni caso. L’incrocio tra i due è a tutti gli effetti una decisione dell’arbitro, con l’arbitro che ha quindi deciso fosse troppo leggero per assegnare un calcio di rigore. 

 

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