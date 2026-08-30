Bancali usati e nuovi
Ultim'ora

Serie A, oggi Cagliari-Inter – Diretta

Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla30 Agosto 2026
Meno di un minuto

(Adnkronos) – L’Inter torna in campo in Serie A. Oggi, domenica 30 agosto, i nerazzurri affrontano il Cagliari in trasferta. La squadra di Chivu, campione d’Italia in carica, arriva dal convincente successo per 4-1 contro il Monza, mentre i sardi hanno battuto il Parma 1-0 all’esordio in campionato.  

 

Nella prossima giornata l’Inter ospiterà il Napoli a San Siro, mentre il Cagliari se la vedrà in casa con il Lecce. 

 

sport

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

Tag
Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla30 Agosto 2026
Meno di un minuto
Pallexnet Roller e Pallet
Fabrizio Gerolla

Fabrizio Gerolla

Articoli correlati

Tuchel lascia il Bayern a fine stagione: esodo allenatori continua

21 Febbraio 2024

Spagna, Borja Iglesias scorda pass e sicurezza non lo fa entrare

19 Giugno 2026

Autonomia, Salutequità: “Riforma al buio, a rischio diritto alla salute”

12 Giugno 2026

Luglio caldo per gli scioperi nei trasporti, il 5 è la giornata nera per i voli

29 Giugno 2026
Pulsante per tornare all'inizio
Notizie anzio, nettuno