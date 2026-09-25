Laila Hasanovic e la relazione con Sinner: “Siamo una coppia normale e stabile”

(Adnkronos) –

Laila Hasanovic svela tutto sulla sua relazione con Jannik Sinner. La modella danese, e fidanzata del tennista azzurro, ha sfilato alla Milano Fashion Week. Hasanovic ha infatti preso parte alla sfilata per la Spring Summer 2027, interpretando i look della nuova collezione firmata Sara Cavazza Facchini.

Laila Hasanovic è anche il volto in copertina per la rivista danese ELLE Danmark, a cui ha concesso una lunga intervista parlando proprio della sua relazione con Sinner: “Ho una relazione con una persona che dedica una quantità incredibile del suo tempo alla sua passione, e trovo che questo sia davvero fonte di ispirazione. Allo stesso tempo, è un mondo in cui non sono cresciuta e con cui non ho mai avuto a che fare prima”, ha dichiarato.

“Fortunatamente io e Jannik siamo riusciti a crearci il nostro spazio, dove possiamo essere al 100% noi stessi e una coppia completamente normale”, ha spiegato Hasanovic, “abbiamo una relazione completamente normale e stabile dietro le quinte. Viviamo nei nostri rispettivi paesi, ma anche se mi trasferissi da lui domani, sarebbe comunque una relazione a distanza, perché lui è quasi tutto l’anno in giro per il mondo per giocare i tornei”.

Hasanovic ha poi raccontato la prima volta che Sinner l’ha invitata a vedere una sua partita, la finale del Roland Garros 2025, quella vinta in rimonta da Carlos Alcaraz proprio contro l’azzurro. Laila ha dichiarato che, non conoscendo il tennis, era rimasta molto sorpresa che il match fosse durato cinque ore e mezza.

—

sport

webinfo@adnkronos.com (Web Info)