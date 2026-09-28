L’AI esce dalle aule e incontra i cittadini: venti Comuni protagonisti di “Una Lezione in Piazza”

Venti Comuni italiani coinvolti nello stesso giorno, da Nord a Sud, per discutere di intelligenza artificiale e delle trasformazioni che sta producendo nella vita quotidiana. Sabato 26 settembre si è svolta la seconda edizione di “Il sapere è di tutti – Una Lezione in Piazza”, l’iniziativa nazionale promossa dall’Università degli Studi Guglielmo Marconi che porta la conoscenza fuori dalle tradizionali aule universitarie e direttamente nei territori.

Piazze, sale comunali e spazi pubblici si sono trasformati per una giornata in luoghi di confronto tra docenti, professionisti e cittadini. Al centro degli incontri l’intelligenza artificiale, affrontata non soltanto sotto il profilo tecnologico, ma soprattutto attraverso le conseguenze concrete che sta già producendo sul lavoro, sulla scuola, sulle istituzioni, sui servizi, sullo sport e, più in generale, sulla vita delle persone.

La seconda edizione ha registrato una partecipazione numerosa nelle diverse tappe. Il pubblico non si è limitato ad assistere agli interventi: domande, esperienze e punti di vista hanno trasformato le lezioni in vere conversazioni pubbliche, mettendo in contatto il sapere accademico con le esigenze e gli interrogativi provenienti dai territori.

All’iniziativa hanno aderito Albino, Ardenno, Atripalda, Campora, Capalbio, Casalpusterlengo, Dro, Fai della Paganella, Forio d’Ischia, Forte dei Marmi, Lignano Sabbiadoro, Montecosaro, Montefiascone, Pompei, Rotonda, San Severino Marche, Scandicci, Sessa Aurunca, Terricciola e Todi. Venti appuntamenti differenti, accomunati dalla stessa cornice nazionale ma costruiti tenendo conto delle caratteristiche e delle sensibilità delle singole realtà locali.

Una diffusione territoriale che consolida la dimensione nazionale di “Una Lezione in Piazza”, progetto che alla sua seconda edizione punta a rendere la conoscenza un patrimonio accessibile e condiviso e a rafforzare il rapporto tra Università e società.

“La seconda edizione di ‘Una Lezione in Piazza’ conferma il valore di un progetto che sta crescendo insieme ai territori”, ha dichiarato Alessio Acomanni, presidente dell’Università degli Studi Guglielmo Marconi. “Venti Comuni hanno condiviso nello stesso giorno uno spazio di conoscenza e confronto su trasformazioni che riguardano già la vita delle persone. È un risultato che rafforza la nostra idea di Università, capace non soltanto di formare e fare ricerca, ma anche di esercitare un ruolo culturale attivo nella società, offrendo strumenti per comprendere il cambiamento e affrontarlo con maggiore consapevolezza”.

La giornata del 26 settembre ha segnato così un nuovo passo nella crescita dell’iniziativa: per un giorno l’intelligenza artificiale è uscita dal confronto riservato agli specialisti ed è arrivata direttamente nelle piazze e nelle sale civiche, diventando soprattutto materia di domande, confronto e partecipazione dei cittadini.