Bancali usati e nuovi
Ultim'ora

Impresa Arnaldi, piega Tiafoe e sfida Berrettini ai quarti del Roland Garros

Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla2 Giugno 2026
Meno di un minuto

PARIGI (FRANCIA) (ITALPRESS) – Sarà Matteo Arnaldi, in un derby tutto azzurro, a sfidare Matteo Berrettini nei quarti di finale del Roland Garros, secondo Slam stagionale alla seconda settimana sulla terra battuta parigina. Il 25enne tennista sanremese, numero 104 della classifica Atp, ha superato negli ottavi in cinque set lo statunitense Frances Tiafoe, 22esimo del ranking mondiale e testa di serie numero 19, con il punteggio di 7-6(5) 6-7(5) 3-6 7-6(3) 6-4, maturato in cinque ore e trenta minuti di gioco. Per la prima volta in carriera il ligure approda dunque nei quarti in un torneo dello Slam.
– Foto Ipa Agency –
(ITALPRESS).

Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla2 Giugno 2026
Meno di un minuto
Pallexnet Roller e Pallet
Fabrizio Gerolla

Fabrizio Gerolla

Articoli correlati

Elezioni Sardegna, Tajani: “Per il governo non cambia nulla”

26 Febbraio 2024

Castel Porziano, cerimonia di chiusura dell’anno di “Impiego Sociale”

25 Settembre 2018

Harry, omaggio silenzioso per il centenario della nascita della nonna Elisabetta II

22 Aprile 2026

Nettuno, muore giovane centauro in via della Pineta

29 Luglio 2017
Pulsante per tornare all'inizio
Notizie anzio, nettuno