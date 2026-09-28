DigithON 2026, 100 startup in gara dal 1° al 3 ottobre a Bisceglie

(Adnkronos) – Il meglio dell’innovazione italiana torna a riunirsi a DigithON 2026: dall’1 al 3 ottobre le Vecchie Segherie Mastrototaro di Bisceglie ospiteranno l’undicesima edizione della manifestazione, con le 100 startup più promettenti del Paese selezionate dal comitato scientifico su un numero record di oltre 500 candidature arrivate da tutta Italia, pronte a sfidarsi davanti alla platea di stakeholder nazionali e internazionali. Nel corso della kermesse, si alterneranno grandi protagonisti del mondo delle istituzioni, delle aziende, della cultura, dello sport e dell’informazione: il ministro del Turismo, Gianmarco Mazzi, la segretaria del PD Elly Schlein, il presidente della Regione Puglia Antonio Decaro, lo stilista e imprenditore Brunello Cucinelli, la giornalista e conduttrice RAI Barbara Carfagna, il conduttore RAI Marco Carrara, la conduttrice RAI Nunzia De Girolamo, il conduttore Nicolò De Devitiis, la triplista italiana medaglia d’oro Dariya Derkach, l’imprenditore e scrittore Andrea Pezzi, il fondatore di DigithON Francesco Boccia e tanti altri ancora.

Anche l’appuntamento di quest’anno, il primo targato Fondazione DigithON, vedrà al centro la maratona digitale tra gli inventors, ma come sempre sarà molto di più di una competition: accanto alle sessioni di pitch, in programma anche tanti momenti formativi e approfondimenti dedicati all’evoluzione dell’intelligenza artificiale, della digitalizzazione e dei nuovi modelli di impresa, per tre giorni di confronto, networking e opportunità.

L’apertura ufficiale si terrà giovedì 1° ottobre dalle ore 10:00 alle Vecchie Segherie Mastrototaro con i saluti del presidente della Fondazione Michele Ruta e della vicepresidente Letizia D’Amato che passeranno la parola a Giuseppe Mastrodonato, cto e cofounder di DigithON, ed Ennio De Iapinis, Lawyer e cofounder di DigithON per dare il via alla gara.

La giornata sarà accompagnata da incontri e momenti di approfondimento: alle 12:00, il panel ‘Spazi per l’Italia, la nuova rete capillare di uffici flessibili di Poste Italiane’ a cura di Davide Ambrogi di Poste Italiane; alle 16:00 sarà la volta di Marco Gallone, head of fintech and digital partner di Mastercard, che interverrà sul tema ‘Il futuro paga da solo’. Alle 17:00 Felice Florio, vicedirettore de L’Espresso.it, ed Emanuele Bernava, consigliere di Amministrazione de L’Espresso, presenteranno ‘Sette idee, la piattaforma de L’Espresso per l’Italia che innova’ e infine, alle 19:00 sulla Terrazza delle Vecchie Segherie, si terrà il primo dei due appuntamenti con DigithON Beer&Code a cura di AuLab, con il cto Giancarlo Valente dedicato a ‘AI Agents e Harness: architetture, agenti e best practice per portare l’AI in produzione’.

Venerdì 2 ottobre alle ore 10:00, riprenderà la competizione tra gli inventors, mentre alle 12:00 è in programma l’incontro ‘Intelligenza artificiale, startup e imprese: il futuro passa dagli ecosistemi’ con Amedeo Giurazza, amministratore delegato di Vertis SGR, Luca Pagetti, responsabile crescita Startup ed Ecosistemi Innovazione di Intesa Sanpaolo Innovation Center, Mario Aprile, presidente di Confindustria Bari e BAT, Michele Ruta, Presidente di Fondazione DigithON, moderati da Raffaele Barberio, direttore di IF-Italia nel Futuro. Atteso nel pomeriggio, l’intervento del ministro del Turismo, Gianmarco Mazzi in dialogo con la giornalista del TG2 Federica de Denaro su ‘Turismo 4.0: la grande bellezza, la grande sfida’, e l’incontro con Euclide Della Vista, presidente di ITS Academy Apulia Digital e coordinatore nazionale filiera ICT ITS Academy, mentre alle 18:30 ci sarà il secondo incontro con DigithON Beer & Code: ‘AI e video: crea contenuti professionali senza saper girare un video’.

L’ultima giornata della maratona, sabato 3 ottobre, si aprirà alle 10:00 con gli ultimi pitch e, alle 10:30, interverrà Giuseppe Perrone, partner technology consulting AI&Data leader di EY Italy, su ‘Quando l’AI smette di consigliare e inizia a decidere. The EY Global AI Sentiment Survey 2026: l’adozione dell’AI non è più una questione di tecnologia. E’ una questione di fiducia, responsabilità e nuovi modelli decisionali’. E ancora, alle 12:00, ‘Un lungo viaggio verso il futuro’, con Giuseppe Inchingolo, vicedirettore generale Corporate del Gruppo FS intervistato da Raffaele Barberio. Nel pomeriggio Domenico Castellaneta, direttore del TGNorba modererà l’appuntamento ‘Generare futuro: università, innovazione e sviluppo per il Sud’, con Umberto Fratino, rettore del Politecnico di Bari e Roberto Bellotti, rettore dell’Università degli Studi di Bari Aldo Moro. La startup competition si avvierà quindi verso il suo momento conclusivo, alle 18:30, con l’annuncio dei riconoscimenti delle aziende e l’assegnazione di borse di studio, grant economici e percorsi di accelerazione per un montepremi complessivo di oltre 50.000 euro, in attesa della proclamazione del vincitore di DigithON 2026.

Dalle 19:30 Piazza Castello si trasformerà nel cuore pulsante dell’evento: ad accogliere il pubblico saranno Letizia D’Amato e Michele Ruta. Pasquale Frega, presidente e amministratore delegato di Philip Morris Italia, interverrà con il talk “Dove nasce il futuro: talenti e competenze per l’innovazione”. Quindi la giornalista RAI Barbara Carfagna introdurrà con ‘Noi e Loro’ i principali temi legati all’innovazione e, con l’imprenditore Andrea Pezzi, approfondirà quello della ‘Sovranità digitale’. ‘Il futuro è di tutti: AI e diritto all’innovazione’ sarà al centro del dialogo tra Laura Bononcini, public policy director for Southern Europe di Meta, e il giornalista RAI Marco Carrara.

La serata proseguirà con il panel ‘Il futuro viene da Sud. L’Italia nella società digitale’, che vedrà confrontarsi il presidente della Regione Puglia Antonio Decaro e il fondatore di DigithON Francesco Boccia, moderati da Barbara Carfagna. Si parlerà quindi di ‘Winning Mindset: dall’allenamento al podio’ con la campionessa Dariya Derkach, medaglia d’oro nel salto triplo agli Europei 2026 e, a seguire, la segretaria del Partito Democratico Elly Schlein approfondirà con Barbara Carfagna il tema ‘Generazione Futuro: innovazione, intelligenza artificiale e nuove opportunità’.

Lo stilista e imprenditore Brunello Cucinelli si racconterà alla conduttrice RAI Nunzia De Girolamo. Per lui anche uno speciale riconoscimento: il primo ‘Premio DigithON oltre l’algoritmo’, istituito quest’anno per celebrare visione e creatività, ricordando che l’innovazione più significativa nasce sempre dalle persone. Quindi, ancora con De Girolamo salirà sul palco il conduttore Nicolò De Devitiis con ‘Connessi alla realtà: storie, persone e autenticità nell’era digitale’.

Infine, subito dopo le conclusioni con il presidente di Confindustria Bari e BAT Mario Aprile e Michele Ruta, arriverà l’atteso verdetto e la proclamazione dei vincitori di DigithON 2026, determinati dai giudizi del comitato scientifico insieme ai voti social raccolti online attraverso la pagina web www.digithon.it: per loro un assegno di 10.000 euro offerto da Confindustria Bari e BAT. Sarà inoltre assegnato, per la prima volta, un premio speciale da 5.000 euro dedicato ai più giovani conferito dal Gruppo Giovani Imprenditori di Confindustria Bari e BAT per dare un concreto sostegno al talento emergente.

Tra i partner di DigithON i nomi delle più importanti imprese italiane, le Over the Top, i grandi investitori e alcuni tra i principali operatori finanziari del nostro Paese: Confindustria Bari e BAT, Intesa Sanpaolo, Poste Italiane, EY, SIAE – Società Italiana degli Autori ed Editori, Ferrovie dello Stato Italiane, Telenorba, Barilla, Philip Morris Italia, Enel, Meta, Filiera ICT ITS Academy, Google, Zest, AIFI, Aulab, Bitdrome, AWS, Binp, MINT, Maldarizzi. Partner istituzionali: Politecnico di Bari, Università degli Studi di Bari Aldo Moro, Università del Salento, ESA BIC Brindisi, Binp, Distretto Produttivo dell’Informatica, Invitalia.

—

lavoro/start-up

webinfo@adnkronos.com (Web Info)