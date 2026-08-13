Autovelox, per eccesso di velocità 284 milioni di euro nel 2025

(Adnkronos) – Ammontano a oltre 284 milioni di euro i proventi dichiarati nel 2025 dai Comuni italiani per le multe legate all’eccesso di velocità. A rilevarlo è un’analisi di Facile.it realizzata sui rendiconti pubblicati dalle amministrazioni comunali. Tra tutte le sanzioni elevate per violazione del Codice della strada, più di una su tre sarebbe riconducibile al superamento dei limiti di velocità, disciplinato dall’articolo 142.

Firenze, Bologna, Milano, Padova e Genova occupano le prime cinque posizioni della classifica e, complessivamente, hanno registrato proventi superiori a 46 milioni di euro, ottenuti attraverso autovelox fissi e mobili, tutor e altri dispositivi di rilevamento.

A guidare la graduatoria è Firenze, che nel 2025 ha dichiarato incassi pari a 19,7 milioni di euro. Seguono Bologna, con 9,2 milioni, e Milano, con quasi 6,95 milioni. Al quarto posto si colloca Padova, con 5,7 milioni di euro, davanti a Genova, che ha superato i 4,88 milioni.

Completano le prime dieci posizioni Palermo, con 4,23 milioni di euro, Ravenna, con 3,98 milioni, Modena, con 3,38 milioni, Treviso, con 2,89 milioni, e Venezia, con 2,66 milioni. Roma si ferma invece al dodicesimo posto tra i capoluoghi di provincia, con proventi dichiarati pari a circa 2,31 milioni di euro.

Il tema della velocità assume particolare rilevanza durante i mesi estivi, quando aumenta sensibilmente il numero degli italiani in viaggio sulle strade. Secondo un’indagine commissionata da Facile.it all’istituto EMG, nell’estate 2026 più di 15 milioni di persone stanno utilizzando l’automobile per raggiungere la destinazione delle proprie vacanze.

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