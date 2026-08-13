Bancali usati e nuovi
CronacaItalia

Autovelox, per eccesso di velocità 284 milioni di euro nel 2025

Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla13 Agosto 2026
1 minuto di lettura

(Adnkronos) – Ammontano a oltre 284 milioni di euro i proventi dichiarati nel 2025 dai Comuni italiani per le multe legate all’eccesso di velocità. A rilevarlo è un’analisi di Facile.it realizzata sui rendiconti pubblicati dalle amministrazioni comunali. Tra tutte le sanzioni elevate per violazione del Codice della strada, più di una su tre sarebbe riconducibile al superamento dei limiti di velocità, disciplinato dall’articolo 142. 

Firenze, Bologna, Milano, Padova e Genova occupano le prime cinque posizioni della classifica e, complessivamente, hanno registrato proventi superiori a 46 milioni di euro, ottenuti attraverso autovelox fissi e mobili, tutor e altri dispositivi di rilevamento. 

A guidare la graduatoria è Firenze, che nel 2025 ha dichiarato incassi pari a 19,7 milioni di euro. Seguono Bologna, con 9,2 milioni, e Milano, con quasi 6,95 milioni. Al quarto posto si colloca Padova, con 5,7 milioni di euro, davanti a Genova, che ha superato i 4,88 milioni. 

Completano le prime dieci posizioni Palermo, con 4,23 milioni di euro, Ravenna, con 3,98 milioni, Modena, con 3,38 milioni, Treviso, con 2,89 milioni, e Venezia, con 2,66 milioni. Roma si ferma invece al dodicesimo posto tra i capoluoghi di provincia, con proventi dichiarati pari a circa 2,31 milioni di euro. 

Il tema della velocità assume particolare rilevanza durante i mesi estivi, quando aumenta sensibilmente il numero degli italiani in viaggio sulle strade. Secondo un’indagine commissionata da Facile.it all’istituto EMG, nell’estate 2026 più di 15 milioni di persone stanno utilizzando l’automobile per raggiungere la destinazione delle proprie vacanze. 

motori

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

Tag
Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla13 Agosto 2026
1 minuto di lettura
Pallexnet Roller e Pallet
Fabrizio Gerolla

Fabrizio Gerolla

Articoli correlati

Grottaferrata

Grottaferrata: PNRR, ottenuti 500.000 euro per la riqualificazione dell’area ex Cavallino e per la creazione di un infopoint comunale

20 Giugno 2023

Truffa online tra Anzio e Aprilia. Compravano sulla rete senza ricevere la merce

13 Novembre 2019

Aprilia, realizzazione di un sottovia sulla Nettunense in località Casello 45

14 Febbraio 2018

Carburanti, prezzo benzina a 1,989 euro al litro. Gasolio oltre i due euro

30 Luglio 2026
Controlla anche
Chiudi
Pulsante per tornare all'inizio
Notizie anzio, nettuno