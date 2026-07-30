La vita di Giorgio Armani diventa una serie internazionale, Ozpetek alla regia

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Una serie tv racconterà la vita e la carriera di Giorgio Armani. Il progetto, ancora senza titolo, è firmato da Lux Vide, società del gruppo Fremantle, in collaborazione con la maison fondata dal grande stilista scomparso nel 2025, con l’obiettivo di realizzare un biopic pensato per il mercato internazionale e capace di restituire la complessità di un artista che ha ridefinito l’eleganza italiana nel mondo.

A guidare la serie sarà Ferzan Ozpetek, regista turco naturalizzato italiano, autore che da anni unisce profondità artistica e successo popolare. La scelta non è casuale: Ozpetek ha conosciuto Armani personalmente, lo ha frequentato a lungo e ne ha colto tanto la visione quanto la concretezza. In una dichiarazione a Variety, il regista racconta: “Ho conosciuto, ammirato e frequentato Giorgio per molti anni, sia in occasioni ufficiali che in momenti più privati. Parlavamo di cinema, di cui era appassionato ed esperto. Ma anche di arte, costumi, architettura e, direi, della vita stessa. In lui vedevo un visionario e un artista brillante. Ma anche un uomo concreto e determinato.” E aggiunge: “L’opportunità di raccontare la sua storia è insieme un onore emozionante e una sfida che implica catturare le molte sfaccettature di una personalità così complessa, originale e affascinante.”

Ozpetek arriva alla serie dopo il successo globale di ‘Diamanti’ (2025), storia di un gruppo di artigiane romane della moda alle prese con un ordine impossibile negli anni ’70, e dopo l’esperienza televisiva con ‘Le fate ignoranti’, prima serie italiana originale di Disney+ tratta dal suo film omonimo. Alla sceneggiatura del biopic su Armani Ozpetek sta lavorando con Francesco Arlanch, head writer di Lux Vide, già firma delle serie ‘I Medici’, ‘Hotel Costiera’ e ‘Doc’. Trame e struttura della serie su Armani restano per ora riservate.

La casa di moda Giorgio Armani ha deciso di sostenere la produzione, offrendo accesso ad archivi, creazioni e luoghi iconici per garantire uno sguardo senza precedenti sul mondo e sull’eredità del designer. In una nota, Fremantle parla di un accesso che offrirà “uno sguardo senza precedenti sul mondo e sull’eredità di una delle figure più influenti della moda”. Matilde Bernabei, fondatrice e presidente di Lux Vide, sottolinea: “Per anni Lux ha inseguito il sogno di raccontare al mondo la storia di Giorgio Armani, un artista che ha inventato uno stile unico e riconoscibile.” E definisce Armani “un portabandiera del Made in Italy che ha riscritto le regole dello stile e dell’eleganza.” Bernabei chiude così: “Sarà una serie ambiziosa, e siamo orgogliosi di sapere che il mercato ha immediatamente abbracciato questo progetto con interesse, confermandone con entusiasmo il potenziale internazionale.”

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