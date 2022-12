La Roma vola ai quarti di Champions

Al Domenico Francioni di Latina la Roma ospita le austriache del Sankt Pölten per la quinta e penultima giornata del gruppo B di Champions League. Un pareggio significherebbe passaggio matematico del turno.

A causa della forte pioggia e della palla che fatica a rotolare sul campo, la direttrice di gara la signora Cheryl Foster della federazione gallese, interrompe dopo 7 minuti e 20 secondi la partita con le ragazze che si dirigono negli spogliatoi.

Dopo 40 minuti di sospensione, l’annuncio da parte della UEFA è di provare a giocare alle ore 20,15.

Alla fine si gioca e la Roma è subito in attacco con un colpo di testa di Manuela Giugliano che viene bloccato da Carina Schlüter al 14’.

Passano appena venti minuti e Giugliano serve Annamaria Serturini che davanti al portiere del Sankt Pölten trova la rete dell’1-0.

La Roma insiste per segnare ancora e al 39’ Emilie Haavi corre per la metà campo avversaria sulla fascia sinistra, entra in area ma trova i guantoni di Schlüter a deviare in corner. Corner battuto da Andressa che trova la testa di Elisa Bartoli, ma la palla tocca la rete esterna.

Nella ripresa la Roma continua ad attaccare ma senza dare eccesive preoccupazioni alle austriache che al 63’ trovano la testa di Valentina Mädl e Ceasar deve respingere in corner.

Roma che parte subito in contropiede e con Serturini che calcia dal limite di si istro e Schlüter blocca il tiro che è centrale.

Al 79’ Melanie Brunnthlaer in area conclude in porta e Ceasar respinge per poi far sua la sfera ed e vitare ulteriori pericoli.

Due minuti dopo Giacinti serve Román Haug, ancora Valentina Giacinti, tira, Schlüter non trattiene e la Roma trova il gol del 2-0 con Benedetta Glionna che vede la palla uscire dalla porta e per sicurezza la rimette in porta, ma il gol è della numero 9.

All’83’ cross di Glionna per Manuela Giugliano che stoppa e trova il gol del 3-0. Giallorosse che si divertono e all’85’ cross basso di Haavi per Giacinti che toccca per Manuela Giugliano e c’è la rete del 4-0. Doppietta per la 10 romanista.

Due minuti dopo Benedetta Glionna entra in area dalla sinistra e riesce a mettere la firma sul definitivo 5-0. La Roma è ai quarti di finali e scrive la storia.

La prossima gara per la Roma sarà nuovamente in Champions, più precisamente alle ore 18.45 contro lo Slavia Praga nella capitale della Repubblica Ceca all’Eden Aréna il 22 dicembre. Gara che concluderà il 2022 giallorosso nonché la fase a gironi della competizione europea.

Le formazioni:

ROMA (4-3-3):

Camelia Ceasar 12, Elisa Bartoli 13 (C) (Norma Cinotti 5), Carina Wenninger 23, Elena Linari 32, Moeka Minami 2, Andressa 7 (Román Haug 22), Manuela Giugliano 10, Giada Greggi 20 (Claudia Ciccotti 20), Annamaria Serturini 15 (Benedetta Glionna 18), Valentina Giacinti 9, Emilia Haavi 11.

Coach: Alessandro Spugna

SANKT PÖLTEN (4-3-3):

Carina Schlüter 26, Julia Tabotta 19 (Isabelle Meyer 10), Leonarda Balog 4, Jennifer Klein 20, Claudia Wenger 8 (Anna Johanning 3), Valentina Mädl 11, Jasmin Eder 27 (C), Mária Mikolajová 7, Rita Schumacher 9 (Bernadett Zágor 23), Stefanie Enzinger 22 (Melanie Brunnthaler 18), Mateja Zver 24.

Coach: Célia Liese Brancão-Ribeiro

Reti: 34’ Serturini (Roma), 81’ Giacinti (Roma), 83’ Giugliano (Roma), 85’ Giugliano (Roma), 87’ Glionna (Roma).

Ammonizioni: Zver (Sankt Pölten)

Arbitro: Cheryl Foster della federazione gallese

