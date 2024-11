Grande Fratello colpo di scena, Mediaset ha deciso: si va verso la chiusura

Arriva una clamorosa, ed imprevista, decisione di Mediaset per quanto riguarda il Grande Fratello: perché si va verso la chiusura.

Probabilmente il vaso è colmo, così come la pazienza dei telespettatori: difficilmente l’edizione in corso del Grande Fratello proseguirà fino alla primavera 2025. Il reality show condotto da Alfonso Signorini sta raccogliendo ascolti tutt’altro che rosei.

Pochi giorni fa, in prime time, è persino finito sotto la soglia dei 2 milioni di utenti (per la precisione 1.987.000), share al 15.4%. Questi numeri rappresentano un vero e proprio allarme rosso per una produzione che comporta costi elevati e che si basa fortemente sul successo di pubblico per giustificare tali spese.

Grande Fratello, la decisione di Mediaset

Agent Beast, profilo X noto per le sue indiscrezioni sui retroscena televisivi, ha recentemente rivelato che Pier Silvio Berlusconi sta seriamente valutando l’opzione di chiudere il GF a fine 2024. Secondo quanto riportato, Mediaset avrebbe richiesto a Endemol, casa di produzione del Grande Fratello, di presentare un piano per riformare il format entro la prossima stagione. La situazione attuale indica quindi che se gli ascolti non dovessero risollevarsi nei prossimi tempi, lo show potrebbe vedere anticipata la sua conclusione.

Una decisione rapida sulla chiusura dello show avrebbe conseguenze dirette sugli autori e su Alfonso Signorini, i quali sarebbero costretti ad accelerare la conclusione delle storie nate all’interno della casa più spiata d’Italia. Inoltre, si prevede una riduzione del budget disponibile: ciò significherebbe nessun nuovo ingresso nella casa e nessuna grande novità per tentare di ravvivare le dinamiche interne.

Il Grande Fratello sembra mostrare i segni del tempo; ogni anno appare più vetusto agli occhi dei telespettatori fedeli che progressivamente diminuiscono traducendosi in un calo degli ascolti sempre più marcato. Si pone quindi il quesito se sia giunto il momento di concludere “l’epoca Signorini” o se invece esista ancora margine per una sua prosecuzione all’interno dello show.

La questione fondamentale ora è capire se una possibile rivoluzione della trasmissione possa effettivamente infondere nuova vita al format oppure se sia preferibile procedere con l’archiviazione definitiva del programma. Ogni cosa ha un suo ciclo vitale ed è inevitabile interrogarsi sul fatto se anche per il Grande Fratello sia arrivato il momento di accettarne la conclusione naturale.