Katia Pedrotti, scoperta raccapricciante: cosa ha trovato sotto casa – Video

Scoperta raccapricciante per Katia Pedrotti: la moglie di Ascanio Pacelli esce di casa e si ritrova di fronte una scena horror.

Katia Pedrotti, tra le influencer più amate dal popolo dei social, ogni giorno rivolge un saluto ai propri followers condividendo con loro pensieri, preoccupazioni e gioie della sua vita. Sempre più spesso, infatti, l’ex concorrente del Grande Fratello, ama raccontare ai propri fan ciò che accade nella sua vita esattamente come il marito Ascanio Pacelli che si è divertito a mostrare su Instagram il testo di un messaggio ricevuto proprio dalla moglie.

Se, tuttavia, Ascanio è stato piacevolmente colpito dal messaggio che le ha inviato la moglie, Katia è rimasta alquanto sconcertata quando è uscita di casa per recarsi al supermercato. La scena, infatti, che si è ritrovata davanti, è davvero raccapricciante.

Katia Pedrotti: “Cosa stava facendo un uomo sotto casa”

Spiacevole sorpresa per Katia Pedrotti che non ha iniziato nel migliore dei modi la sua giornata come ha raccontato lei stessa con una storia pubblicata sul suo profilo Instagram. “Stamattina, mentre andavo a fare la spesa, dietro ad una macchina, praticamente vicino a casa mia, c’era una persona che faceva la cac*a. Ora, è vero che uno può prendere freddo al pancino e sentire il grande bisogno ma non puoi andare in un bar e prendere un caffè e usufruire del bagno?”, si chiede la Pedrotti.

“No, la cac*a la devo fare sotto casa degli altri e lasciarla là così magari si confonde con quella dei cani che nessuno raccoglie?”, conclude la Pedrotti non nascondendo il proprio malcontento per le cattive abitudini delle persone che non rispettano le regole di convivenza rendendo le città invivibili.

Katia ha raccontato tutto con la sua ironia e il suo sorriso ma il fastidio per la scena che si è ritrovata davanti è davvero evidente. Superato lo choc del racconto, la Pedrotti ha poi ritrovato il suo buonumore con cui dà consigli di stile, ma anche d’arredamento ai propri followers come ha fatto annunciando l’intenzione di voler cambiare la scrivania del figlio Tancredi che, sempre più appassionato di videogiochi, desidera una scrivania come quella dei veri gamer.

Sempre schietta e diretta, dunque, la Pedrotti ha voluto condividere con le persone che la seguito anche un episodio non proprio bellissimo della sua vita.