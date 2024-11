“Esco di casa e mi arriva un messaggio di mia moglie”: Ascanio Pacelli senza parole, cos’è successo – Video

Ascanio Pacelli senza parole: con una storia pubblicata su Instagram, mostra l’inaspettato messaggio ricevuto dalla moglie Katia Pedrotti.

Ascanio Pacelli e Katia Pedrotti formano una delle coppie più belle e solide tra tutte quelle che sono nate in televisione. Sono trascorsi vent’anni da quando Katia e Ascanio varcarono la famosa porta rossa della casa del Grande Fratello. Era la quarta edizione e, insieme agli altri concorrenti, diedero vita ad una delle edizioni più belle e seguite del reality show. All’interno della casa più famosa d’Italia, scattò la famosa scintilla, soprattutto da parte di Ascanio che provò in tutti i modi a conquistare quella che, all’epoca, era una giovane ragazza con tanti sogni.

Nella casa, tra Katia e Ascanio c’erano giochi di sguardi e parole, ma la vera storia d’amore iniziò solo quando il reality si concluse. Lontani dalle telecamere, i due non solo si sono innamorati sempre di più, ma si sono anche sposati diventando genitori prima di Matilda e poi di Tancredi. A distanza di vent’anni, i due non solo sono sempre più innamorati, ma soprattutto complici dando vita, sui social, a simpatici siparietti.

Katia Pedrotti e Ascanio Pacelli: il messaggio scatena il web

Katia Pedrotti e Ascanio Pacelli sono complici non solo nella gestione dei figli, ma anche della casa. I due, infatti, sono soliti dividersi i compiti: Ascanio, solitamente, è quello che si occupa della cucina e della spesa come testimonia una storia pubblicata da lui stesso sul suo profilo Instagram in cui mostra un messaggio ricevuto dalla moglie subito dopo essere uscito di casa.

“Esco di casa e mi arriva un messaggio di mia moglie”, dice Ascanio tra le storie del suo profilo Instagram mentre si trova tra i corridoi di un supermercato. “Amore se hai tempo mi prendi i rotoloni di carta?”, è il messaggio inviato dalla Pedrotti ad Ascanio che ha accontentato la sua dolce metà tornando a casa con un’abbondante quantità dell’oggetto richiesto”.

Nessun messaggio romantico, dunque, tra Katia e Ascanio che hanno fatto dell’ironia uno degli ingredienti segreti del loro matrimonio sereno e felice. La coppia, tra tutte quelle nate all’interno di un reality show, è sicuramente una delle più amate dal pubblico che continua a seguirla anche a distanza da anni da quel famoso Grande Fratello 4.