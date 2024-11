Shaila Gatta in lacrime per Lorenzo Spolverato: poi la toccante dichiarazione d’amore

Shaila Gatta in lacrime per Lorenzo Spolverato che è nel tugurio del Grande Fratello 2024 fa una toccante dichiarazione d’amore.

Sono bastate poche ore di lontananza da Lorenzo Spolverato per far crollare Shaila Gatta. Dopo la separazione voluta dal Grande Fratello che ha mandato a vivere in tugurio Lorenzo, Mariavittoria, Alfonso, Javier e Yulia, Shaila Gatta , dopo aver parlato attraverso una porta con il fidanzato, si è lasciata andare ad una toccante confessione ammettendo di essersi innamorata di Lorenzo. Tutto è iniziato in giardino dove, parlando con Ilaria Galassi e Amanda Lecciso, in lacrime, ha parlato del suo rapporto con Lorenzo tirando fuori tutte le sue emozioni.

“Mi manca troppo, è strano. Lo so che è di là ma ho raggiunto la consapevolezza che c’è una persona che mi manca ed è una cosa ce io pensavo di non poter più vivere. Non c’è uno che è meglio di lui, non esiste. A volte lui, e questa cosa mi fa stare male, mi dice perché io? Ma come perché io, perché sono innamorata ma tu ancora non lo sai”, ha ammesso Shaila non riuscendo a trattenere le lacrime.

“Perché mi sono innamorata di te e che non lo sai ancora” SHAILA STO PIANGENDO TUTTO INSIEME A TE 😭😭😭😭😭😭😭😭#shailenzo pic.twitter.com/HivdZ12tz2 — Zia 𝒯. 💘 (@cmqanottos) November 24, 2024

Shaila Gatta e Lorenzo Spolverato diviso al Grande fratello: le dolci parole d’amore

Dopo aver finalmente ammesso a se stessa di essersi innamorata, Shaila Gatta è tornata davanti alla porta che divide la casa del Grande Fratello dal tugurio ritagliandosi un momento d’intimità con Lorenzo. Pur divisi da una porta, i due si sono lasciati andare a dichiarazioni importanti con la ballerina che è crollata in un pianto disperato.

“Ti voglio tanto bene e non pensavo fosse così”, ammette Shaila. “Non vedo l’ora di riabbracciarti. E’ tanto tempo che tutto questo mi mancava”, risponde Lorenzo. “Mi hai fatto riscoprire delle cose tanto belle. devo ringraziarti”, dice ancora la ballerina. “Sono io che devo ringraziarti, le cose si fanno in due”, la risposta di Lorenzo.

“So che faccio fatica ad aprirmi e ci sono tante cose che avrei voluto dirti in questi giorni“, comincia a sbottonarsi Shaila. “Tutto quello che finora è uscito di te mi piace tutto tanto che mi dà la carica di voler conoscere tante altre cose”, ammette Lorenzo. “Mi sono resa conto che ti voglio tanto bene perché ho accolto un dolore che non era mio”, dice ancora Shaila che ammette di aver sofferto con il fidanzato nell’ascoltare il suo difficile passato.

Il tuo cuore è conservato nelle mie mani” Il tuo cuore ❤️#shailenzo pic.twitter.com/GDGQGY5e9V — vanessa:) (@vanessa90stkl) November 24, 2024

“Siamo davvero tanto uniti, tanto complici e questa cosa non la voglio perdere. Il tuo cuore è conservato nelle mie mani”, conclude Lorenzo che, nell’ascoltare le lacrime della fidanzata vorrebbe solo abbracciarla. Il Grande Fratello permetterà a Lorenzo e shaila si riunirsi in occasione del compleanno di lui? I fan della coppia sperano di sì mentre sul web dilaga l’ultima decisione Mediaset sul reality show.