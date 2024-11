William e Kate hanno una casa segreta per la loro massima privacy

La notizia ha destato molta sorpresa nei sudditi: i Principe del Galles William e Kate Middleton, hanno una casa segreta.

Il Principe William e la Principessa Kate hanno vissuto l’inizio della loro storia d’amore in una dimora segreta, lontani dagli occhi del mondo e dai riflettori dei media. Questa scelta ha permesso alla coppia di consolidare il proprio legame in un ambiente privato e protetto.

La loro residenza, nota come Balgove House, si trovava fuori dal campus universitario di St Andrews, dove entrambi studiavano. Questo cottage con quattro camere da letto era situato nella tenuta privata di Strathtyrum, appartenente a Henry Cheape, un parente del principe.

William e Kate: la casa segreta

La sicurezza era una priorità assoluta per William e Kate durante il loro soggiorno a Balgove House. La proprietà era sorvegliata da agenti di protezione che vivevano nelle vicinanze e da pattuglie regolari di auto della polizia non contrassegnate. Inoltre, la casa era dotata di telecamere a circuito chiuso e porte e finestre a prova di bomba. Queste misure permettevano alla coppia non solo di vivere serenamente ma anche di ospitare amici in totale privacy.

Nonostante la necessità di sicurezza, William ha cercato di rendere la loro dimora accogliente ed ospitale per gli amici più stretti. Si dice che abbia installato un frigorifero dedicato allo champagne per assicurarsi che le bevande fresche fossero sempre disponibili per gli ospiti. Le foto esterne della proprietà mostrano una struttura insolita con una porta nera angolare su un lato dell’edificio a forma di L, aggiungendo un fascino country grazie alle finestre bianche a ghigliottina ed all’edera che adornava le mura.

Dopo aver lasciato Balgove House, William e Kate hanno fatto dell’Adelaide Cottage nel Windsor Home Park la loro nuova residenza principale insieme ai tre figli: il principe George, la principessa Charlotte e il principe Louis. Il trasferimento dall’affollata Londra all’idilliaco Windsor nell’estate del 2022 ha rappresentato una scelta verso uno stile vita più tranquillo pur mantenendo l’Appartamento 1A presso Kensington Palace come base per gli impegni lavorativi nella capitale.

Nonostante Adelaide Cottage sia meno imponente rispetto all’appartamento reale londinese con le sue venti stanze su quattro piani, offre alla famiglia Wales prossimità sia alla scuola dei bambini sia ai genitori della principessa Catherine nel Berkshire. Anmer Hall nel Norfolk rimane tuttavia la residenza prediletta dalla famiglia Wales grazie alla privacy offerta dai residenti locali, qui si ritirano spesso dopo periodi scolastici o durante festività. La Hall è stata donata alla coppia dalla defunta regina Elisabetta come regalo nuziale postumo nel 2013 ed è diventata sin da subito uno dei luoghi più cari al cuore dei Duchi del Galles.