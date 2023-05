La Roma cede il passo all’Inter

All’Olimpico la Roma ospita l’Inter per cercare di tornare in zona Europa dopo due pareggi consecutivi e prepararsi alla sfida europea contro il Bayer Leverkusen.

Sembra partire bene la squadra capitolina, ma i nerazzurri iniziano a impostare sempre più, fincché al 33′ Denzel Dumfries serve in area Federico Dimarco che sblocca il match e l’Inter sigla la rete dello 0-1.

La Roma fatica a reagire fino al termine del primo tempo con occasioni sprecate e gol che avrebbero potuto tranquillamente portato al pareggio.

La ripresa continua a vedere i nerazzurri più in controllo, finché al 74′ arriva l’errore di Roger Ibañez che regala palla a Lautaro Martínez che serve lbero Romelu Lukaku in posizione oggettivamente regolare e davanti a Rui Patrício non sbaglia e arriva il gol dello 0-2.

I giallorossi ci provano ma senza cattiveria e sprecano ancora possibili occasioni fino a non riuscire più a segnare e a veder sfumare sempre più la poszione in classifica per l’Europa.

La prossima sfida per gli uomini di mister Mourinho sarà in Germania alla BayArena contro il Bayer Leverkusen per l’andata delle semifinali di Europa League giovedì 11 maggio alle ore 21,00.

La prossima di campionato invece sarà domenica 14 maggio al Renato Dall’Ara contro il Bologna alle ore 18,00.

Le formazioni:

ROMA (3-5-1-1):

Rui Patrício 1, Gianluca Mancini 23, Bryan Cristante 4, Roger Ibañez 3, Nicola Zalewski 59, Mady Cámara 20, Nemanja Matić 8, Edoardo Bove 52 (Paulo Dybala 21), Leonardo Spinazzola 37, Lorenzo Pellegrini 7, Andrea Belotti 11 (Tammy Abraham 9).

Coach: José Mourinho

INTER (3-5-2):

André Onana 24, Matteo Darmian 36, Daniele Acerbi 15, Alessandro Bastoni 95, Denzel Dumfries 2 (Raoul Bellanova 12), Nicolò Barella 23 (Roberto Gagliardini 5), Marcelo Brozović 77, Hakan Çalhanoğlu 20 (Henrix Mxit’aryan 22), Federico Dimarco 32 (Stefan De Vrij 6), Romelu Lukaku 90, Joaquín Correa 11 (Lautaro Martínez 10).

Coach: Simone Inzaghi

Reti: 33′ Dimarco (Inter), 74′ Lukaku (Inter).

Ammonizioni: Mancini (Roma), Martínez (Inter), Spinazzola (Roma), Gagliardini (Inter).

Arbitro: Fabio Maresca della sezione di Napoli