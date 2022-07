La pole position del Gp di Francia è di Charles Leclerc! Battuto il duo Red Bull Verstappen-Perez

La pole position del Gran Premio di Francia che si correrà al Paul Ricard è stata conquistata da Charles Leclerc. A Le Castellet il pilota della Ferrari ha conquistato la prima fila battendo Max Verstappen con un super giro. Per la scuderia di Maranello la maledizione in Francia è finita: era dal 2008 che un pilota in rosso non partiva dalla prima piazzola. Terzo posto per Sergio Perez della Red Bull e quarto Lewis Hamilton della Mercedes. Partirà diciannovesimo Carlos Sainz a causa delle penalità subite per aver cambiato componenti della vettura.

Nelle Q1 Charles Leclerc della Ferrari ha chiuso per primo il traguardo con il tempo di 1:31.727. In seconda posizione ha concluso il leader del mondiale Max Verstappen della Red Bull a meno di 2 decimi. Terza posizione per Carlos Sainz della Ferrari che però ha chiuso ad oltre 1 secondo dal duo che si sta giocando il mondiale 2022. Eliminati Pierre Gasly dell’AlphaTauri, Lance Stroll dell’Aston Martin, Zhou Guanyu dell’Alfa Romeo, Mick Schumacher della Haas e Nicholas Latifi della Williams. Da registrare diverse penalità a causa delle track limits che hanno modificato la griglia della Q2.