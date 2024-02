La nuovissima MG3 debutta al Ginevra Motor Show

(Adnkronos) –

MG Motor lancerà la nuova city car ibrida MG3 al Salone dell'Auto di Ginevra 2024 il prossimo 26 Febbraio.

Andrea Bartolomeo, Vice President e Country Manager di SAIC Motor Italy ha espresso la sua soddisfazione con queste parole:”La MG3 è in grado di offrire un mix di prestazioni, economia, valore e tecnologia che per una compatta ibrida di segmento B rappresenta davvero lo stato dell’arte. Siamo certi che i clienti sapranno apprezzare questa vettura, ricca di contenuti e allo stesso tempo estremamente pratica. Sarà una sfida significativa per l’importanza che riveste per il mercato ma siamo convinti che MG3 abbia le carte in regola per essere un'auto di successo.“

—motoriwebinfo@adnkronos.com (Web Info)

Mi piace: Mi piace Caricamento...