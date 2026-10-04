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La figlia di Pino Daniele si laurea e dedica la tesi al padre: “Custode dei miei sogni”

Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla4 Ottobre 2026
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(Adnkronos) – La figlia di Pino Daniele si è laureata e ha voluto dedicare la propria tesi al padre, morto nel 2015. A pubblicare e condividere la laurea di Sofia Daniele è stata la sorella maggiore Sara, che ha postato le immagini su Instagram scrivendo: “Fiera di te”. 

Nel carosello di foto condivise sui social si legge la commovente dedica al padre Pino: “A mio papà, custode dei miei sogni, ispirazione di ogni mio traguardo e, per sempre, la mia più grande fortuna. Perché ‘la musica è una cosa seria’ e io, come mi hai insegnato, la custodirò con cura e amore”. 

 

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