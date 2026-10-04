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Noemi Bocchi a Ballando, Totti esulta: “Fiero di te”

Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla4 Ottobre 2026
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(Adnkronos) –
Francesco Totti ‘esulta’ per il debutto di Noemi Bocchi a Ballando con le Stelle. L’ex capitano della Roma ha condiviso una storia sul proprio profilo Instagram per supportare la fidanzata, impegnata nella nuova edizione del dance show condotto da Milly Carlucci: “Fiero di te”, ha scritto Totti allegando un emoticon con un bacio, invitando poi i suoi follower a votare per Bocchi, che partecipa in coppia con Giovanni Pernice. 

Proprio della sua relazione con Totti ha parlato Bocchi nella clip di presentazione con cui è iniziata la sua esibizione: “Voglio ritrovarmi un po’. Voglio far capire a chi mi guarda che tutto quello che hanno letto su di me non è vero”, ha detto Bocchi, “prima di stare con Francesco non ero così insicura. Il suo personaggio schiaccia la mia persona, ora sono vista solo come la compagna di. Non sono più la ragazza che ha avuto una vita sua, i suoi impegni, ma solo la compagna di. Stare con lui è positivo, ma questo mondo non è così semplice”. 

E sulle critiche ricevute negli ultimi anni ha aggiunto: “Mi fa tanto male. Vengo vista solo come quella che ha rovinato. Non ho rovinato niente io. Nella vita ognuno ha le proprie responsabilità e, se in una coppia, visto che ci sono passata io per prima, si arriva a lasciarsi, le colpe stanno al 50 e 50”. 

 

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