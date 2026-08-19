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La Cina lancia Zhuque-3 e realizza il primo recupero a terra di un razzo

Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla19 Agosto 2026
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JIUQUAN (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Questa mattina la Cina ha lanciato il razzo riutilizzabile Zhuque-3, portando a termine per la prima volta il recupero a terra del primo stadio di un razzo.

Il razzo Zhuque-3 Y2 è decollato alle 7:35 (ora di Pechino) dalla zona pilota per l’innovazione spaziale commerciale di Dongfeng, nella Cina nord-occidentale.

Il recupero a terra del primo stadio del razzo è stato completato come previsto e la missione di volo è stata un completo successo.

La missione ha fatto seguito al recupero in mare, tramite rete, del primo stadio del Long March-10B, avvenuto con successo il 10 luglio.

Si è trattato del primo recupero controllato a terra riuscito da parte della Cina del primo stadio di un razzo mediante gambe di atterraggio dispiegabili, segnando un’importante svolta nella tecnologia cinese dei razzi riutilizzabili.
(ITALPRESS).
-Foto Xinhua-

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