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La Cina è prima per sviluppo completo di robot umanoidi con oltre 400 modelli

Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla20 Luglio 2026
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PECHINO (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – La Cina ha sviluppato oltre 400 modelli completi di robot umanoidi, pari a più della metà del totale mondiale, a conferma della rapida espansione del Paese nel settore della robotica. Lo indicano i dati ufficiali diffusi oggi.

Nella prima metà dell’anno, i robot quadrupedi sviluppati in Cina hanno rappresentato quasi il 70% delle vendite globali, secondo i dati del ministero dell’Industria e della Tecnologia dell’Informazione.
(ITALPRESS).
Foto Xinhua-

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